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Полтора года скрывались в оккупации: ВМС и ГУР сумели спасти двух десантников

Дмитрий Видоменко
30 сентября 2023, 11:01 обновлено 30 сентября, 11:01
На днях ВМС и ГУР удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию двух десантников, которые полтора года скрывались на оккупированной территории.
Освобождение десантников
Освобождение десантников проводили бойцы спецподразделения ВМС "Ангелы" / коллаж Главред, фото ВМС Украины и скриншот

На днях военнослужащие ВМС и ГУР сумели осуществить сложную операцию по возвращению на подконтрольную Украине территорию двух бойцов Десантно-штурмовых войск, которые с начала полномасштабного военного вторжения РФ скрывались на временно оккупированной территории. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Военно-морских сил ВСУ.

"Несколько недель назад управление разведки ВМС из оперативных источников получило информацию, что два военнослужащих десантно-штурмовых войск с начала полномасштабного вторжения находятся на временно оккупированной территории, где участвовали в боях с оккупантами, получили тяжелые ранения и не смогли самостоятельно выйти на подконтрольную Украине территорию. Все это время они находились в нелегальном положении и успешно скрывались, благодаря местным жителям", ‒ говорят офицеры.

Специальную операцию по спасению и эвакуации военнослужащих подготовили и провели бойцы спецподразделения ВМС "Ангелы". В сжатые сроки был подготовлен план эвакуации, к реализации которого также привлекли командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, подразделения которого обеспечивали огневое прикрытие во время выхода группы.

видео дня

Бойцов-десантников удалось благополучно вывезти на подконтрольную территорию.

Контрнаступление ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно отозвался о ходе украинского контрнаступления и подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем будет помогать Украине оружием. Блинкен отметил, что его чрезвычайно "поразила храбрость и стойкость украинского народа". Госсекретарь также отметил "хороший прогресс" контрнаступления ВСУ.

Контрнаступление ВСУ идет сложно, однако его прогресс впечатляет, и особенно успехи Сил обороны Украины на Юге, учитывая условия, в которых они были достигнуты. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что критика контрнаступления ВСУ неоправдана. По его словам, Украина уже сделала достаточно успешные шаги, и эта тенденция будет продолжаться.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что украинские военные проводят успешные контрнаступательные действия и продвигаются вперед.

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ВСУ ВМС Украины Десантно-штурмовые войска война России и Украины
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