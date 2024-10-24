'Поручение следует выполнить до начала зимы': Зеленский провел заседание Ставки

На заседании Ставки Зеленского оговорили подготовку к отопительному сезону и не только.

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Зеленский провел заседание Ставки / Коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Главные тезисы:

Будут подготовлены части внутреннего Плана усиления страны

Зеленский дал поручения, которые следует выполнить до начала зимы

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Одним из главных вопросов стала подготовка к зиме. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что на Ставке подробно обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнерами.

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"Особое внимание - к подготовке приграничных и прифронтовых громад. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине больше устойчивости. Дал четкие поручения, которые должны быть выполнены до начала зимы. Были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовке. Был отчет по строительству фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены", - отметил Зеленский.

Президент поручил членам Ставки подготовить части внутреннего Плана усиления страны.

"Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей", - добавил Зеленский.

За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ могут оставить город на Донбассе - представительница оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, есть ли угроза дальнейшего прорыва обороны. Ситуация в Торецке - тяжелая, бои с оккупантами продолжаются за каждую улицу и подъезд, рассказали в группировке "Луганск".

Также ранее у Зеленского раскрыли главные детали плана победы. Партнеры должны вместе с Украиной встать на путь принуждения РФ к миру, уверен Михаил Подоляк.

Напомним, ранее в BILD отмечали, что Минобороны Германии больше не верит в победу Украины в войне. В немецком оборонном ведомстве констатируют "большое истощение" в рядах ВСУ.

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