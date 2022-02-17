"Пошлю Путину бутылку коньяка, если РФ признает "ЛДНР"" - Арестович

Алексей Арестович и Владимир Путин / Коллаж УНИАН / ua.depositphotos.com

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбасса, а ныне ‒ блогер Алексей Арестович в весьма ироничной манере дал комментарий инициативе Госдумы РФ признать группировки "Л/ДНР" на официальном уровне. Об этом он заявил в эфире украинского YouTube-проекта Ukrlife.

"Для нас это (признание Россией "Л/ДНР" – Главред). Вот не хочу говорить это слово, потому что вдруг они передумают. Но я держу скрещенными пальцы. Но Путину отправлю бутылку коньяка лично, если он признает. Потому что это лучший выход для Украины. Наилучший. Мы сбрасываем с себя удавку Минских соглашений, которые не выполнены", ‒ сказал Арестович.

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Планы в России по признанию "ДНР" и "ЛНР"

Российская Госдума 15 февраля проголосовала за проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе "государствами". Решение поддержал 351 депутат.

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Верховная Рада Украины приняла постановление, в рамках которого обратилась к мировому сообществу с требованием не признавать "независимость" российских организаций "ДНР" и "ЛНР" на захваченных районах Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин позже сказал, что Кремль настроен на урегулирование конфликта на Донбассе, прежде всего, на основе минских договоренностей.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что постановление Госдумы по "ЛДНР" не соответствует механизму реализации Минских соглашений, которые Москва называет ключевым документом для разрешения конфронтации.