Масштабные смертельные пожары на Луганщине: названо имя возможного поджигателя

В Луганской области масштабные пожары могли произойти из-за Дмитрия П., поделился Антон Геращенко / Скриншот

Масштабные смертельные лесные пожары в Луганской области могли начаться из-за агронома Дмитрия П., 1993 года рождения, который нарушил закон, правила и поджог стерню.

Подозреваемого в пятницу, 10 июля, задержали в Бахмутском районе Донецкой области, написал заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, агроном думал, что о поджоге стерни никто не узнает, но поджог с беспилотника засняли военные и сообщили об этом в полицию.

"…После уборки урожая, в погоне за прибылью и чтобы сэкономить на топливе, многие аграрии предпочитают перед вспахиванием земли выжигать стерню, абсолютно не думая об ужасных последствиях, к которым это может привести", – отметил Геращенко.

Читайте такжеПожары на Луганщине: выяснились жуткие подробности гибели людейЗамглавы МВД добавил, что агроному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса – уничтожение или повреждение лесных массивов. Подозреваемому грозит штраф до 153 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.

Видео, на котором запечатлена горящая стерня, и уезжающее авто

Напомним, 7 июля стало известно, что в Новоайдарском районе Луганской области загорелись почти 100 гектаров леса. Спасатели сообщали, что огонь уничтожил более 100 домов, погибли пять человек. Потом огонь добрался до Северодонецка.

В полиции рассматривали такие версии причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и поджог, влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий.