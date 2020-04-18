На волоске от ядерного взрыва: эксперт назвал опасность чернобыльского пожара

Из-за пожара в Чернобыльской зоне мог произойти взрыв / @MNS.GOV.UA

Пожар в Чернобыльской зоне напугал украинцев и поднял на уши чиновников, ведь огонь не удавалось потушить. И даже сегодня там происходит тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем.

По информации, пламя испепелило 35 тысяч гектаров леса и, если бы пожар добрался до хранилища ядерных отходов и энергоблоков ЧАЭС, то второго ядерного взрыва вряд ли удалось бы избежать.

"Хорошо, если пожар на этот раз действительно потушили окончательно. Дело в том, что 6 апреля уже отчитывались о том, что пожар потушен. Оставалось какое-то тление. А потом все снова загорелось. Так что посмотрим, как будет на этот раз. Я сомневаюсь, что они прямо так взяли и все потушили полностью. Скорее всего, огонь просто удалось остановить возле энергоблоков и локализовать очаги возгорания", - специалист по моделированию распространения радионуклидов в окружающей среде, профессор Иван Ковалец, пишут Факты.

По словам эксперта, если бы пожар добрался до хранилища ядерных отходов, где скопилось огромное количество радиоактивных веществ, то Украину ждала бы катастрофа.

"Во время пожара обсуждались всякие риски, но про то, что может загореться хранилище ядерных отходов, никто даже не говорил. Есть такое понятие, как "повторная критичность", то есть повторность вероятности ядерной реакции. Может ли на это повлиять пожар? Я никогда этого не оценивал. Риск был. Мизерный, но был. Теоретически мог бы произойти даже ядерный взрыв. Это не исключено", - уточнил эксперт.

Читайте такжеЭколог объяснила, как пожар в Чернобыле влияет на коронавирусНапомним, пожар в Чернобыле начался в первых числах апреля, огонь охватил большие площади, дым был виден из космоса. В зоне отчуждения сгорело много полесских сел, уничтожены советские базы отдыха.

По состоянию на утро 15 апреля в Чернобыле не наблюдался открытый огонь. На следующий день появилась информация, что в Чернобыльской зоне снова есть открытый огонь, Киев затянуло дымом.