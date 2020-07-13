Лесной пожар на Луганщине: спасатели сообщили о ликвидации возгорания

Спасатели ликвидировали пожар в Луганской области / tkachev@timer.od.ua

В Луганской области неделю бушевали лесные пожары в Новоайдарском районе.

Сегодня в ГСЧС сообщили о ликвидации возгорания, пишет пресс-служба ведомства.

"13 июля в 17:20 лесной пожар на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля, ликвидирован", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что пожар возник вблизи села Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

9 июля в 17:40 пожар был локализован.

Пожар в Луганской области

Напомним, 7 июля стало известно, что в Новоайдарском районе Луганской области загорелись почти 100 гектаров леса. Спасатели сообщали, что огонь уничтожил более 100 домов, погибли пять человек. Потом огонь добрался до Северодонецка.

В полиции рассматривали такие версии причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и поджог, влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий.

Также Главред писал о том, что председатель ОГА Сергей Гайдай сообщил о том, что возгорание не удавалось долгое время потушить из-за тления на свалке.