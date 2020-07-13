Лесной пожар на Луганщине: спасатели сообщили о ликвидации возгорания

В Луганской области неделю бушевали лесные пожары в Новоайдарском районе.
Сегодня в ГСЧС сообщили о ликвидации возгорания, пишет пресс-служба ведомства.
"13 июля в 17:20 лесной пожар на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля, ликвидирован", - говорится в сообщении.
В ГСЧС напомнили, что пожар возник вблизи села Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.
9 июля в 17:40 пожар был локализован.
Пожар в Луганской области
Напомним, 7 июля стало известно, что в Новоайдарском районе Луганской области загорелись почти 100 гектаров леса. Спасатели сообщали, что огонь уничтожил более 100 домов, погибли пять человек. Потом огонь добрался до Северодонецка.
В полиции рассматривали такие версии причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и поджог, влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий.
Также Главред писал о том, что председатель ОГА Сергей Гайдай сообщил о том, что возгорание не удавалось долгое время потушить из-за тления на свалке.