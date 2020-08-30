"Позиция страуса": Арахамия высказался об отношениях с Беларусью и получил ответ

Давид Арахамия выступил за нейтралитет / Фото пресс-службы партии Слуга народа

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада не будет рассматривать на следующей пленарной неделе проект постановления о признании нелегитимными выборы в Беларуси.

В эфире телеканала Украина 24 он высказал мнение, что Украина должна придерживаться нейтралитета в вопросах международной политики. Политик добавил, что ситуация в Минске сейчас непростая, но все не так однозначно. На встречах фракции этот вопрос еще не обсуждался.

"Моя личная позиция, что нам не помешает какое-то время побыть Швейцарией, максимальный нейтралитет соблюдать", — добавил Арахамия.

Коллеге ответил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко и назвал его стремление к нейтралитету "позицией страуса".

Читайте такжеЖесткий карантин в случае второй волны коронавируса: Арахамия раскрыл планы властей"И если вы называете ситуацию, когда диктатор Лукашенко с оружием в руках идет против собственного народа, преследует, пытает, похищает и убивает людей "очень непростой и не черно-белой", то у меня для вас плохие новости", - написал нардеп.

По словам Гончаренко, глава фракции Слуга народа о ситуации в Беларуси говорит без искренности, поскольку косвенное покрывает диктатуру в соседней старне и не уопминает о мире, единстве и демократии.

"Фактически сдаете тысячу километров границы Кремлю. Это не наш "фальстарт", а ваш "финиш"", — добавил Гончаренко.

Депутат от ЕС пообещал, что вместе с коллегами будет "дожимать" решение о признании результатов выборов в Беларуси нелегитимным, вне зависимости от позиции Слуги народа.

Напомним, ранее руководитель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявлял ‒ у государства Украины уже нет ресурсов, чтобы всех украинцев вновь отправить на коронавирусный карантин и платить пособие.

Как ранее сообщалось, Арахамия пообещал отдать свою следующую заработную плату пенсионерке и переселенке с оккупированных территорий.