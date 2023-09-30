"Придется извиняться за жесткую риторику": Огрызко рассказал о конфликте с поляками

Жесткая риторика польских властей связана с необходимостью представить свою позицию как очень пропольскую, очень националистическую, говорит Огрызко.

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Огрызко рассказал о конфликте с поляками / Коллаж: Главред, фото: Главред, Офис президента

Есть установленные правила торговых отношений между государствами в пределах ВТО и Евросоюза. Страны, которые ведут себя цивилизованно, должны учитывать эти правила или, если у них возникают определенные проблемы, по меньшей мере находить адекватные инструменты, чтобы на основе этих правил искать дополнительные способы объясниться. Односторонние действия в этом плане выглядят совершенно неадекватно и нечестно. Такое мнение во время чата на Главреде высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Не знаю, что имел в виду президент Дуда, для чего он выбрал такие сравнения (Дуда сравнил Украину с утопленником, который может утащить за собой на дно и того, кто пытается его спасти, – ред.). Хотя если прочесть полный текст его заявления, то оно не такое уж драматичное, как мы слышим в украинских СМИ. В любом случае я думаю, что всё это быстро прекратится после того, как в Польше состоятся парламентские выборы, а они на носу, и правительственная партия под серьёзным давлением и шквалом критики", - отметил Огрызко.

По его словам, есть неприятные вещи, которые связаны с визовым скандалом, когда выяснилось, что в польском Министерстве иностранных дел были люди, которые фактически торговали визами на въезд в Европейский Союз. При таких обстоятельствах этой партии и политикам нужно демонстрировать жесткость, показывать, что они стоят на защите поляков (фермеров, плотников, сантехников и т.д.), То есть всех, кто может дать дополнительный голос.

"Фермеров в Польше действительно немало, проблемы там есть. Поэтому на самом деле вся эта жёсткая риторика польских властей связана с необходимостью представить свою позицию как очень пропольскую, очень националистическую и очень правильную. После того, как в Польше состоятся выборы, будет достигнуто взаимопонимание, а некоторым придётся немножко извиняться за свою слишком жёсткую риторику", - отметил дипломат.

Конфликт между Украиной и Польшей

Как сообщал Главред, Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

После этого Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с/х продукции. В Минэкономики Украины выразили надежду, что государства снимут свои ограничения с Украины и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.

Впоследствии польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии, а потому прекратила передавать военную помощь Украине.

Кроме того, Моравецкий "наехал" на Зеленского. Премьер-министр Польши заявил, что хочет сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он больше никогда не "оскорблял" поляков, как это якобы он сделал во время выступления в ООН.

В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине вырвали из контекста. Дуда заявил, что его страна будет передавать Украине оружие, которое замещается новой техникой, приобретенной Польшей для своей армии.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Владимиром Огрызко:

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