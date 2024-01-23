Приобретенные при содействии Favbet Foundation пикапы Peugeot хорошо проявили себя при выполнении боевых задач – командир РУБпАК

По состоянию на январь 2024 года при содействии Favbet Foundation Силам обороны оказана помощь на 210 млн грн.

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Автомобили, приобретенные благодаря благотворительному фонду Favbet Foundation для ударных рот БпЛА "Армии дронов", хорошо проявили себя во время выполнения боевых задач, заявил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 65-й отдельной механизированной бригады с позывным "Сомали".

"Машины хорошие. Большой удобный кузов, куда влезают большие дроны. Проходимость в болотах тоже хорошая. Парни на ней ездят каждый день, и пока еще не подводила. Вывозит и забирает пилотов БпЛА с позиции. Справляется хорошо. Мы ее немного доделали, поставили кунг, болотную резину. Машины бережем и хорошо их обслуживаем, так как без них мы не сможем выезжать на боевую работу", – отметил "Сомали".

В прошлом году при содействии Favbet Foundation было куплено 53 новых пикапа Peugeot Landtrek за 57 млн грн для ударных рот БпЛА "Армии дронов" в рамках сотрудничества с UNITED24.

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Ожидается, что ударные роты БпЛА будут обеспечены на 80% беспилотниками украинского производства, а остальные дроны будут приобретены за границей.

Министерство цифровой трансформации совместно с Генеральным штабом ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24 в рамках проекта "Армия дронов" содействуют обеспечению ударных рот необходимыми беспилотниками.

"Новые автомобили позволяют нашим высококлассным операторам БпЛА быстро и, насколько это возможно, безопасно выезжать на позицию, оперативно менять местонахождение и маневрировать. Все это повышает эффективность работы ударных рот БпЛА и как следствие – дает нашим войскам преимущество на поле боя", – отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

В общем с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, созданного основателем компании Favbet Андреем Матюхой, получили более 260 автомобилей. Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 130 дронов разного типа, в том числе ударного, а также сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

По состоянию на январь 2024 года при содействии Favbet Foundation Силам обороны оказана помощь на 210 млн грн.

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