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"Привяжу себя цепью, голод объявлю": в Луцке хотят уволить сторожа, который работает лучше всех

12 августа 2021, 15:56
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Завхоз школы, в которой работает Василий Милусь, говорит, что есть решение об увольнении слишком ответственного сторожа - поскольку коллектив против него.

Сторож
Сторож Василий Милусь / скриншот из видео

В одной из школ Луцка хотят уволить сторожа ‒ потому что он крайне ответственно относится к работе, чем и раздражает других работников. Об этом сообщает местный портал 12kanal.

Василий Милусь в прошлом был учителем, однако после выхода на пенсию сумел устроиться на работу только сторожем в одной из школ. Мужчина сразу ответственно отнесся к своей работе — он ночью не спит. И по несколько десятков раз обходит территорию школы

"Однажды в школу залезли воры, они украли два огнетушителя и топор. Я пошел защищать школьное имущество. Звал своего напарника, но он не реагировал, а просто отсиделся. Я отвоевал те два огнетушителя и топор", — говорит Милусь.

Мужчина призывает активно работать и своих коллег. А все недоработки напарников фиксирует и записывает. В ответ они начали писать заявления на увольнение. Милуся в школе за глаза называют "людоед".

Завхоз школы Василий Подоляк заявляет, что есть решение уволить ответственного сторожа.

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"Я буду предлагать уволить его после окончания трудового соглашения. Решит этот вопрос положительно директор школы или нет — мне неизвестно", — говорит завхоз.

Однако Милусь говорит, что он ответственно выполняет свою работу и не планирует увольняться.

"Я буду консультироваться с юристами, как сделать — то ли в департамент образования, то ли в городской совет с жалобой идти. И привяжу себя цепью, голод объявлю. А что мне делать? На ту мизерную пенсию 2300 я не выживу", — говорит он.

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Напомним, ранее на Днепропетровщине двое сторожей "разгромили" село Хорошее, поехав на тракторе за водкой − прямо в Пасхальную ночь.

трактор, не предназначенный для поездок по асфальту, повредил сельские дороги и бордюры, сбил электроопору, а также повредил несколько ворот и деревьев. Остановить разбушевавшихся сторожей трактор сумели местный житель и компания парней, возвращавшихся с дискотеки.

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