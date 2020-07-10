"Мы – заложники": абитуриенты рассказали, как их незаконно удерживают в воинских частях

В Украине абитуриентов насильно удерживают в воинских частях / УНИАН

Абитуриенты Игорь Дрозда и Георгий Вешапидзе заявили о том, что их незаконно удерживали в воинской части в Киеве, нарушая законодательство о призыве на срочную военную службу.

Они рассказали о том, что призывники Дарницкого районного военного комиссариата были вызваны 9 июля на городскую комиссию, пишет Strana.ua.

При этом абитуриенты предъявил оригиналы документов на поступление в магистратуру в КНУКиИ а также справку по обучению в языковом центре Чешской Республики.

В материале отмечается, что согласно статье 17 об освобождении от военной службы пункта 8 и 9 они должны был получить освобождение, однако комиссия отклонила документы и единогласно проголосовала за то, чтобы призвать на воинскую службу.

"Мы заложники обстоятельств, которые с нами произошли. Вчера после прохождения комиссии нас задержали и сказали подождать. А вечером сказали, мол, извините остаётесь на ночёвку. Мы просились поехать домой, мы же сами приехали, но услышали отказ. Хотя нам сказали, что будет просто комиссия, не нужно брать вещей и так далее. После постов в соцсетях о том, что нас незаконно удерживают, скажем так, начали бить в колокола. И каким то чудом нас отпустили", - рассказал Дрозда.

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Отмечается, что после огласки в СМИ абитуриентов отпустили. По словам парней̆, им дали увольнительный до 15 июля.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки заявили о том, что абитуриенты, которые в этом году поступают в вузы, могут получить отсрочку от военного призыва. Так, граждане 18-19 лет могут быть призваны на службу по собственному желанию и письменному заявлению.