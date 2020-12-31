Проблемы начнутся весной: эксперт спрогнозировал мрачное будущее для Зеленского

Президент может потерять какое-либо влияние на события в стране.
В новом 2021 году Украину ждут проблемы в экономике, которые могут спровоцировать социальный взрыв и как результат – досрочные парламентские выборы.
Такое мнение Главреду высказал политический аналитик Александр Кочетков.
По его словам, главные вызовы для власти в следующем году – это проблемы в экономике, в частности, огромная дыра в бюджете, которая на сегодня составляет около 300 миллиардов гривен.
"Проблемы начнутся весной, если власть не решит проблему дефицита бюджета. А, как видим, МВФ не горит желанием помогать латать эту дыру. Беда в том, что дыра эта касается незащищенных статей бюджета, и весной неизбежно начнутся проблемы с выплатами пенсий, зарплат бюджетникам и т. д. Власти придется как-то решить проблему с наполнением бюджета. Если этого не произойдет, начнутся социальные проблемы, которые в конечном итоге быстро приведут к социальному взрыву. В том числе – к переформатированию Рады, что позволит обществу "выпустить пар", - прогнозирует эксперт.
По словам Кочеткова, в результате досрочных парламентских выборов президент Зеленский потеряет свое влияние и на Раду, и на Кабмин, после чего получит настоящую парламентско-президентскую республику.
"При таких условиях президенту будет значительно труднее удерживаться дальше на своем посту и влиять на процессы в стране. При этом Порошенко и Медведчук изо всех сил пытаются добиться реванша и вернуться к власти. Пусть Порошенко - проевропейский, а Медведчук – пророссийский, но работают они достаточно слаженно: координируют свою деятельность и пытаются расшатывать страну. Это огромный вызов для Зеленского, и пока незаметно, что он способен противодействовать этому", - отметил аналитик.
Он добавил, что перед реваншистами не стоит цель убрать Зеленского, "но им выгоден президент Украины слабый и ни на что не влияющий". По словам Кочеткова, в таких условиях всё будет решаться в Верховной Раде и Кабмине, а процессы будут идти мимо президента.
"Таким образом, Зеленский в следующем году может потерять какое-либо влияние на события в стране, хотя отстранить его от должности будет практически невозможно", - резюмировал Александр Кочетков.
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Напомним:
- Согласно свежему опросу КМИС, Владимир Зеленский теряет популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%. При этом во втором туре выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22% голосов избирателей.
- Также в КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.