Продались оккупантам: мелитопольцы готовы убивать соседей за 100 тысяч рублей

Мелитопольцы готовы убивать соседей за 100 тысяч рублей / скриншот

Во временно оккупированном Мелитополе российские войска вербуют в свои ряды местных предателей. За деньги им предлагают расстреливать, грабить и насиловать мирных жителей.

По информации Telegram-канал "Риа-Мелитополь", в конце мая пять местных жителей подписали "контракт", сознательно согласившись вместе российскими оккупантами выполнять преступные приказы.

"Продались мелитопольцы за 100 тысяч рублей в месяц или 33 500 грн. "Как раз на похороны хватит". Все их фамилии известны", - говорится в сообщении.

Сначала наемников отправили в Пологовский район, а затем на полигон для подготовки на территории так называемой "ДНР". Среди них есть житель Мелитополя, который в своем профиле в Инстаграм не скрывает пророссийскую позицию.

Читайте такжеЗабирали всех, даже батюшку: оккупанты взбесились после взрыва возле офиса коллаборантки в МелитополеРанее стало известно, что местные партизаны в Мелитополе объявили о денежной награде (10 тысяч долларов США) за голову гауляйтера Евгения Балицкого. С таким заявлением выступил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире единого телевизионного марафона.

Напомним, ранее мэр Иван Федоров говорил, что украинские спецслужбы, военные и партизаны провели успешную специальную операцию в Мелитополе, которая была направлена на поражение доставки огнестрельного оружия и боеприпасов в город и на другие захваченные Россией территории.

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