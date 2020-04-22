УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минобразовании рассказали, до какого периода школьники будут учиться дистанционно

22 апреля 2020, 17:58

И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала информацию о том, сколько в условиях карантина украинские школьники будут учиться дистанционно.

Мандзий
И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий / УНИАН

В Украине школьники будут учиться в дистанционном режиме (по причине карантина из-за пандемії коронавируса) как минимум до конца мая 2020 года, а окончание учебного года 2019/2020 переносится на 1 июля. 

Такую информацию во время онлайн-брифинга в четверг, 22 апреля, озвучила и.о. главы Минобразования и науки Любомира Мандзий. По ее словам, оценка за семестр школьникам должна быть выставлена по результатам текущего оценивания до 12 марта и тематического оценивания, сделанного в ходе дистанционного обучения. 

Касаемо сроков проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) - по ним пока четкой информации нет.

"Оно точно будет проведено в 2020 году. Но когда точно пока сказать не можем. Может быть в июне, может быть в августе. В зависимости от эпидемиологической ситуации", - подытожила и.о. министра образования

Напомним, ранее сообщалось о том, что связи с карантином в Украине планируется перенести даты вступительной кампании в вузы и ВНО.

По словам и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий, внешнее независимое оценивание может пройти не ранее лета 2020 года.

Любомира Мандзий Минобразования новости Украины ВНО школьники
Сейчас вы просматриваете новость «В Минобразовании рассказали, до какого периода школьники будут учиться дистанционно». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:42
"Транс, как это развидеть": двойник Бузовой показала "х*р" на видео
18:22
Облизнитесь: Украине не светит коллективный иммунитет к Ковид-19 – МОЗ Видео
18:12
Смертельно опасен: ученые выявили свойства препарата для лечения Covid-19 в Украине
18:05
Чем опасны клещи для человека: названа ключевая угроза Видео
18:01
Крупное майское обновление Windows 10 уже доступно для загрузки
18:00
Ветер Любви 14 серия смотреть онлайн 22-04-2020 Видео
17:58
В Минобразовании рассказали, до какого периода школьники будут учиться дистанционно
17:51
Два медведя, или Почему грызня между Зеленским и Саакашвили неизбежна мнение
17:28
Зеленский озвучил сроки окончания войны на Донбассе Видео
17:25
Зеленский рассказал, до каких пор будет "перетряхивать" правительство Видео
17:10
Ветер Любви 13 серия смотреть онлайн 22-04-2020 Видео
17:09
23 апреля – какой праздник: с Днем психолога и Днем книги Видео
16:52
Вдыхать полной грудью: в Гидрометцентре разрешили киевлянам открывать окна для проветривания
16:48
Назван необычный способ передачи коронавируса Видео
16:47
Новую методологию дорожных закупок блокирует замминистра Панаиотиди - СМИ
16:46
ИВЛ не спасет: опубликованы устрашающие результаты вскрытия жертв Ковид-19 Видео
16:44
Дешевую электроэнергию "Энергоатома" власти заменили на дорогую от Ахметова - СМИ
16:34
Волшебный звездопад Лириды 2020: когда и где наблюдать пик Видео
16:23
ВандаВижн - дата выхода, актеры, сюжет и трейлер Видео
16:03
"Дали автобус - почему не запаковали": в Ивано-Франковске потребовал вывезти из города ромов
15:53
В моду из 1950-х пришла женская короткая стрижка итальянка - фото Фото
15:50
Потерявшие из-за карантина работу получат пособие: назван размер Видео
15:22
Stay At Home - Леся Никитюк и PZF записали песню Видео
15:11
Fortnite наконец-то доступен для загрузки в Google Play Store
14:55
"Тихо в бункере плачет Петя": Саакашвили согласился работать в Кабмине
14:46
Новые модели iPhone от Apple отложили из-за коронавируса
14:22
В ВОЗ напугали человечество прогнозом по коронавирусу Видео
14:15
Гречка, сахар, марля – какие цены в Украине взяли под контроль: список Видео
13:58
"Токсичный персонаж": политолог оценил идею о назначении Саакашвили в Кабмин Шмыгаля
13:49
Ветер Любви 12 серия смотреть онлайн 21-04-2020 Видео
13:34
"16 тысяч семье хватит": Шмыгаль рассказал, как украинцам выживать на карантине
13:30
Ветер Любви 11 серия смотреть онлайн 21-04-2020 Видео
13:25
Карантин в Украине продлили – но дата оптимистичная Видео
13:23
"Это не шутка и не дурной сон": Саакашвили станет министром в Кабмине Шмыгаля
13:15
Украинцы согреются и намокнут: синоптик пообещала погодные перемены Видео
13:05
На самом деле проблема не в Зеленском мнение
12:53
Антисептик для дома собственными руками: инструкция Ревизора Панковой Видео
12:20
В Эстонии пообещали вернуть Украине Крым в учебниках Видео
12:18
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 22 апреля
12:14
Поздравления с Днем секретаря 2020 – картинки, гифки и тексты
12:08
Шмыгаль рассказал, какие напасти ждут Украину без помощи от МВФ
12:02
Юбилейный День Земли в 2020 году – зачем и как празднуем
11:36
Мандалорец 3 сезон - началась работа над продолжением сериала
11:35
Коронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19 Видео
11:33
"Забывчивая" женщина позаражала коронавирусом врачей на Львовщине: опубликовано видео Видео
11:32
Результат на табло: почему антикоррупционные органы нужно разогнать мнение
10:57
Когда в Киеве откроют метро: Шмыгаль дал неутешительный прогноз
10:57
Скуби-ду 2020 выходит онлайн: когда смотреть фильм Видео
10:52
"Терпеть эту хреновню": вспененный яростью Соловьев выгнал украинского эксперта Видео
10:43
Предвестник злой болезни: врачи обнаружили новый симптом коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять