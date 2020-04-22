В Минобразовании рассказали, до какого периода школьники будут учиться дистанционно

И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий / УНИАН

В Украине школьники будут учиться в дистанционном режиме (по причине карантина из-за пандемії коронавируса) как минимум до конца мая 2020 года, а окончание учебного года 2019/2020 переносится на 1 июля.

Такую информацию во время онлайн-брифинга в четверг, 22 апреля, озвучила и.о. главы Минобразования и науки Любомира Мандзий. По ее словам, оценка за семестр школьникам должна быть выставлена по результатам текущего оценивания до 12 марта и тематического оценивания, сделанного в ходе дистанционного обучения.

Касаемо сроков проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) - по ним пока четкой информации нет.

"Оно точно будет проведено в 2020 году. Но когда точно пока сказать не можем. Может быть в июне, может быть в августе. В зависимости от эпидемиологической ситуации", - подытожила и.о. министра образования

Напомним, ранее сообщалось о том, что связи с карантином в Украине планируется перенести даты вступительной кампании в вузы и ВНО.

По словам и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий, внешнее независимое оценивание может пройти не ранее лета 2020 года.