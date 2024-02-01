"Проломленный череп и выплыл глаз": пограничник на себе вынес своего командира

Украинский пограничник "Ювелир" был ранен и из последних сил пытался спасти майора.

https://glavred.info/ukraine/prolomlennyy-cherep-i-vyplyl-glaz-pogranichnik-na-sebe-vynes-svoego-komandira-10538255.html Ссылка скопирована

Украинский пограничник на себе вынес раненого командира / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ

Украинский пограничник Виталий Демьянюк на себе вынес тяжело раненого командира. Он спас майора, у которого был проломлен череп, а глаз выплыл. В момент эвакуации в Виталия попал осколок. Удивительную историю спасения рассказали в Госпогранслужбе.

Виталий Демьянюк был ювелиром. В 2024 году он был мобилизован и попал в Отдельную боевую пограничную комендатуру "Житомир-1". Мужчина 7 месяцев воевал в АТО пулеметчиком. 24 февраля 2022 года Виталий без колебаний поехал в свой пограничный отряд, когда увидел российскую ракету над своим домом.

Мужчину отправили на восток, он воевал за Соледар. 7 января 2023 года он запомнит на всю свою жизнь.

видео дня

"Нашу запасную позицию зажали со всех сторон. Отстреливаться уже было нечем. Надо было перебежать метров сто и забрать боеприпасы", - рассказывает Виталий с позывным "Ювелир".

Командир его подразделения майор Андрей Соломонюк с позывным "Соломон" тогда дал команду отходить. В этот момент российские оккупанты обстреливали украинские позиции. Виталий с командиром пытались пробраться к БК, но не успели. Враг ударил из танка, стена рассыпалась. "Соломон" закричал от боли, он был ранен.

Виталий понимал, что до опорного пункта дойти почти нереально. Весь коридор был заложен 120-мм минами, которые в любой момент могли сдетонировать.

"В момент второго взрыва с меня сорвало каску, хоть она и была застегнута на шее. Это был танк. В полном БК, я весил где-то 120-130 килограммов, а меня от взрывной волны бросало, как того кота. После этого прихода "Соломона" я уже не слышал", - вспоминает Виталий.

Мужчина не мог даже встать, он начал ползти вперед. "Ювелир" нащупал кирпичи от разбитой стены и услышал под ней стон. Он сам разбирал завалы и увидел своего командира. У него был проломлен череп, глаза уже не было - он выплыл. Тогда "Соломон" еще был в сознании.

"Я успокаивал, говорил, что на свадьбе у детей погуляем. Он меня тогда хорошо напугал. Там было все: и конвульсии, и сознание терял, и язык глотал. Все это буквально за 5 минут", - вспоминает Виталий.

"Ювелир" перемотал командиру раны и начал эвакуировать его. В этот момент "прилетело" еще раз, осколок попал Виталию в ногу.

"Был такой удар, будто палкой. Я даже не мотал, так бегал там, как кривенькая уточка. Уже потом увидел у себя дырку, но оно и не ощущалось практически. Больше переживал за "Соломона". Только к концу того дня нам несколько раз передавали, что он "200". Но нашего майора так просто не взять. До этого момента он для меня был Андрей Васильевич - начальник, а сейчас - "крестник", - говорит Виталий.

Сейчас пограничники лучшие друзья. Теперь 7 января для них - второй день рождения.

Ранее сообщалось, военный два дня шел с пулей прямо в сердце и чудом выжил. Он получил пулю в шею во время боев за работу, но она досталась сердцу. Военный признался, что после ранения он думал все время о своих маленьких дочках и из последних сил пытался спастись, чтобы еще раз увидеть их.

Также Главред рассказывал о том, что жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб. Вражеская пуля продырявила автомобиль, рюкзак и застряла в буханке.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.