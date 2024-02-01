УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Проломленный череп и выплыл глаз": пограничник на себе вынес своего командира

Ангелина Подвысоцкая
1 февраля 2024, 22:48
Украинский пограничник "Ювелир" был ранен и из последних сил пытался спасти майора.
спасение пограничников
Украинский пограничник на себе вынес раненого командира / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ

Украинский пограничник Виталий Демьянюк на себе вынес тяжело раненого командира. Он спас майора, у которого был проломлен череп, а глаз выплыл. В момент эвакуации в Виталия попал осколок. Удивительную историю спасения рассказали в Госпогранслужбе.

Виталий Демьянюк был ювелиром. В 2024 году он был мобилизован и попал в Отдельную боевую пограничную комендатуру "Житомир-1". Мужчина 7 месяцев воевал в АТО пулеметчиком. 24 февраля 2022 года Виталий без колебаний поехал в свой пограничный отряд, когда увидел российскую ракету над своим домом.

Мужчину отправили на восток, он воевал за Соледар. 7 января 2023 года он запомнит на всю свою жизнь.

видео дня

"Нашу запасную позицию зажали со всех сторон. Отстреливаться уже было нечем. Надо было перебежать метров сто и забрать боеприпасы", - рассказывает Виталий с позывным "Ювелир".

Командир его подразделения майор Андрей Соломонюк с позывным "Соломон" тогда дал команду отходить. В этот момент российские оккупанты обстреливали украинские позиции. Виталий с командиром пытались пробраться к БК, но не успели. Враг ударил из танка, стена рассыпалась. "Соломон" закричал от боли, он был ранен.

Виталий понимал, что до опорного пункта дойти почти нереально. Весь коридор был заложен 120-мм минами, которые в любой момент могли сдетонировать.

"В момент второго взрыва с меня сорвало каску, хоть она и была застегнута на шее. Это был танк. В полном БК, я весил где-то 120-130 килограммов, а меня от взрывной волны бросало, как того кота. После этого прихода "Соломона" я уже не слышал", - вспоминает Виталий.

Мужчина не мог даже встать, он начал ползти вперед. "Ювелир" нащупал кирпичи от разбитой стены и услышал под ней стон. Он сам разбирал завалы и увидел своего командира. У него был проломлен череп, глаза уже не было - он выплыл. Тогда "Соломон" еще был в сознании.

"Я успокаивал, говорил, что на свадьбе у детей погуляем. Он меня тогда хорошо напугал. Там было все: и конвульсии, и сознание терял, и язык глотал. Все это буквально за 5 минут", - вспоминает Виталий.

"Ювелир" перемотал командиру раны и начал эвакуировать его. В этот момент "прилетело" еще раз, осколок попал Виталию в ногу.

"Был такой удар, будто палкой. Я даже не мотал, так бегал там, как кривенькая уточка. Уже потом увидел у себя дырку, но оно и не ощущалось практически. Больше переживал за "Соломона". Только к концу того дня нам несколько раз передавали, что он "200". Но нашего майора так просто не взять. До этого момента он для меня был Андрей Васильевич - начальник, а сейчас - "крестник", - говорит Виталий.

Сейчас пограничники лучшие друзья. Теперь 7 января для них - второй день рождения.

Ранее сообщалось, военный два дня шел с пулей прямо в сердце и чудом выжил. Он получил пулю в шею во время боев за работу, но она досталась сердцу. Военный признался, что после ранения он думал все время о своих маленьких дочках и из последних сил пытался спастись, чтобы еще раз увидеть их.

Также Главред рассказывал о том, что жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб. Вражеская пуля продырявила автомобиль, рюкзак и застряла в буханке.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине вторжение России
Реклама

Главное за день

Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

22:12 Украина
Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

21:38 Украина
"Мы можем уничтожать врага": Залужный назвал три основные цели на 2024 год

"Мы можем уничтожать врага": Залужный назвал три основные цели на 2024 год

20:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:33

Только единицы найдут ошибку за 8 секунд: загадка для тех, у кого орлиное зрение

23:24

Как будет работать е-реестр и кабинет призывника: Минобороны и ТЦК раскрыли детали

22:48

"Проломленный череп и выплыл глаз": пограничник на себе вынес своего командира

22:45

Как сказать на украинском "изощряться": языковед озвучил неожиданный ответВидео

22:32

"Сюда придет КНДР, вы этого хотите?": нардеп эмоционально высказался о мобилизацииВидео

Проблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – АйзенбергПроблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – Айзенберг
22:12

Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

21:38

Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

21:29

Кейт Миддлтон "работает лежа" и "уже планирует встречи": как восстанавливается принцесса

21:15

Не приводить свою бабу: блогер рассказал об условиях Остапчука на корпоративах

Реклама
20:54

Мужчина бегал с холодильником по улице, остановила полиция: что он сказал

20:52

Почему ВСУ бьют по Бельбеку: эксперт объяснил намерения военных

20:45

"Это - самое ошибочное решение": военный признался, почему не стоит ждать демобилизации

20:35

Дочь Стоцкой все больше становится похожей на Киркорова

20:31

"Мы можем уничтожать врага": Залужный назвал три основные цели на 2024 год

20:06

"Грустная и травмированная": Дорофеева в слезах решилась на откровенность

20:03

"Режим зашатался": 91% россиян больше не испытывают гордости за Путина

20:02

Украинский артист заявил, что музыканты должны освобождаться от службы в ВСУ

19:51

ЕС не поддержал просьбу Зеленского: Украина останется без дополнительной помощи

19:35

Откупиться от ВСУ смогут не все: в Раде объяснили модель "брони" от армииВидео

19:16

Ветер со скоростью 30 м/с: Украину накрывает непогода после внезапного потепления

Реклама
19:12

99% об этом не знают: для чего хитрые хозяйки надевают пакет на веникВидео

19:10

Следующим рекордным месяцем по налётам Shahed-131/136 может стать маймнение

19:01

Как сохранить тепло в ботинках: мужчина показал трюк с пачкой от сока

19:00

Флот РФ уменьшается: эксперт оценил последствия уничтожения катера "Ивановец"

18:43

На фоне новостей о 50 миллиардах евро для Украины Орбан вдруг завыл "о победе"

18:23

Пойдут на помощь Украине: в ЕС приняли решение по замороженным активам РФ

18:20

"Врежут" 4 мощных шторма: календарь магнитных бурь на февраль

18:19

Сколько надо обниматься: врач рассказал, как объятия влияют на самочувствие

18:00

В феврале можно остаться без штанов: астролог назвал самые опасные дниВидео

17:55

Как распознать испорченный йогурт: 4 признака, что продукт непригоден к употреблению

17:36

1+1 Украина покажет авантюрную мелодраму "Никто не идеален" с Артуром Логаем в главной роли

17:31

Почему котам нельзя сладкое: 5 серьезных проблем, к которым это может привести

17:29

"Залужного увольняют?": что известно о слухах и есть ли кандидаты на Главнокомандующего

17:23

Гороскоп на февраль 2024: что принесет Близнецам последний месяц зимыВидео

17:08

Нацелились на 3 города: россияне начали наступление на нескольких участках фронта

17:08

Россияне огромным штурмом пошли на Крынки: ВСУ держат плацдарм сверхвысокой ценой - Хлань

17:00

"В конце концов, это было тяжело": Билозир назвала причину развода с Недзельским

16:59

Китай предупредил об ухудшении отношений с Украиной: в Reuters назвали угрозы

16:52

"Будет много правок": в Раде рассказали, когда примут законопроект о мобилизации

16:45

Без кипятка и микроволновки: как за 10 минут разморозить мясо

Реклама
16:32

Только люди с самым высоким IQ смогут найти морковь: иллюзия для самых внимательных

16:25

Венгрия не сможет наложить вето в выделении финансовой помощи Украине: детали

16:22

От 3 до 12 лет за выезд за границу: нардепы предлагают жесткое наказание для уклонистов

16:19

Гороскоп на февраль 2024: Раки начнут зарабатывать большие деньгиВидео

16:16

"Нарешті я вдома": освобожденный из плена мужчина написал очень трогательный стихФото

16:02

Он успел дать сыну имя: военные на Волыни встретили из роддома жену погибшего побратима

15:46

Как Арестович сбежал из Украины: в ГУР отреагировали на информацию СМИ

15:45

Потеряете счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 2 февраля

15:25

Армия Украины успешно уничтожила на Херсонщине пункты врага

15:19

Там военная база РФ: союзник Москвы "закрыл" въезд в страну для "ордероносца" Путина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять