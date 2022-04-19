"Прямо сейчас идет мощный артобстрел": Арестович назвал задания оккупантов в главном бою за Донбасс

По словам Арестовича, армия РФ поставила себе четыре главных задачи в новом сражении за Донбасс.
Еще 17 апреля началась активная фаза наступления российских войск на Восток, и прямо сейчас идет мощный артобстрел.
Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.
По словам Арестовича, армия РФ поставила себе четыре главных задачи в новом сражении за Донбасс:
- Рубежное, Попасная, Северодонецк.
- Второе направление – Изюмское. Там российские военные "радостно идут в направлении Славянска и Краматорска. Барвенково и так далее". Там находятся 25 войск РФ.
- Гуляйполе (город Запорожской области) и Мариуполь.
- Херсонское направление.
При этом Арестович опроверг информацию об оккупации Кременной.
"Там сейчас продолжаются уличные бои", - сказал Арестович.
Он объяснил, что Россия хочет взять Кременную, поскольку тогда они отрежут эти населенные пункты от "большой земли"
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Битва Украины и России за Донбасс
В США сделали прогноз о наступлении России на Донбасс уже в ближайшие дни. Американцы полагают, что в регионе ожидаются ожесточенные наземные бои. Вашингтон в связи с этим проводит работы с Западом по ускорению поставок оружия силам обороны Украины.
Координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец заявил, что армия Украины провела тактическую контратаку на участке между Святогорском и Кременной на Донбассе. Войскам удалось отбросить врага в районе Кременная – Рубежное. Кроме того, им удалось создать угрозу левому флангу Изюмской группировки противника, продвинувшись в сторону реки Оскол.
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты России продолжают стягивать войска и технику на Донбассе. Но они не могут организовать наступление. Вражеские атаки блокируют ВСУ, которые ведут мощное сдерживание врага.
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