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Публицист рассказал, какие страны Европы хотят заставить Украины пойти на мир с Россией

13 июня 2022, 20:59

Как говорит известный политолог и публицист, четыре страны Евросоюза хотят, чтобы Киев пошел на "капитулянтское мирное соглашение" с российскими агрессорами.

ЕС, Украина
Публицист рассказал, какие страны Европы хотят заставить Украины пойти на мир с Россией / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Четыре страны, которые входят в Европейский союз ‒ Франция, Германия, Италия и Венгрия ‒ хотят принудить официальный Киев пойти на невыгодное для Украины мирное соглашение с российскими агрессорами. Об этом заявил известный политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной.

"Четыре этих страны играют на стороне Путина и тем самым отчаянно пытаются заставить Украину принять капитулянтское мирное соглашение", — сказал Пионтковский,

По мнению публициста ‒ цели войны российский диктатор Путин не менял 24 февраля и по-прежнему хочет ликвидировать Украину как государство. И именно поэтому он и постоянно все сильнее и сильнее эскалирует конфликт.

"На этот час Путин хочет добиться своих целей захватив Херсонскую и Запорожскую области. А потом уже навязывать Украине капитулянтский мир. И он, помимо собственно утраты территорий, запустит мощнейший кризис в украинском обществе. Когда Путин ведет войну на уничтожение, то стоит думать не об эскалации конфликта, а об оказании максимально возможной помощи Украине", — сказал он.

Кроме того, Пионтковский жесткой критике подверг утверждение ‒ мол, ради мира с Россией Киев якобы должна согласиться на нейтральный статус Украины.

"Нейтральный статус в чем? В войне, которая направлена на уничтожение Украины? Никогда она этого не сделает", — подытожил публицист.


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Напомним, ранее Андрей Пионтковский заявлял о том, что Германия и Франция боятся победы Украины в войне с Россией, так как в этом случае они потеряют свое привилегированное положение в нынешней международной системе.

Позднее итальянское издание La Stampa писало о том, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон должны посетить Украину 16 июня.

Как пишут итальянца, визит политиков состоится за день до того, как Европейская комиссия предоставит заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Этот вывод станет основанием для принятия политического решения на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.

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Автор: Егор Бунин
новости Украины война России и Украины
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