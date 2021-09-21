Путин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасность

Сценарий по созданию "Новороссии" временно отложен, считает Георгий Тука / Униан

В Кремле не отказались от идеи создания в Украине "народных республик" по примеру самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. Как заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, под угрозой - шесть областей на Востоке и Юге страны.

"У меня нет ни секунды сомнения в том, что сценарий по созданию "Новороссии" из восьми восточных и южных областей Украины у Кремля был и что такой сценарий временно отложен", – сказал Тука в интервью изданию Obozrevatel.

Он считает, что для того, чтобы реализовать этот сценарий, стране-агрессору необязательно применять армию. Тука предположил, что Кремль может попытаться реализовать сценарии Крыма и Донбасса, создавая локальные очаги конфликта при помощи пророссийских сил и пророссийски настроенных граждан того или иного украинского региона.

"Все это может быть реализовано в различных комбинациях по сценарию 2014 года, включая элементы крымского сценария, элементы сценария, реализованного на Донбассе", – допустил экс-замминистра.

По его словам, подобная угроза наиболее актуальна для шести областей Украины – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской.

Как сообщал Главред, ранее генерал-майор Сергей Кривонос заявлял, что в Кремле давно осуществляют переформатирование проекта Новороссия (по расколу юго-восточной части Украины), поэтому окончательно он и не исчезает из российской повестки дня.

"Он переформатирован. Задача России, где славянского населения становится все меньше, заполучить 40 миллионов украинцев и вернуться к старым границам Российской империи, чтобы утвердиться как сверхдержава", - говорил он.