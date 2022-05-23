Путин остановится и начнет торговаться за оккупированные территории: Климкин назвал условия

Путин не может остановиться. Это сразу будет воспринято как поражение, считает Климкин / Фото УНИАН

Президент России Владимир Путин будет продолжать войну в Украине до тех пор, пока не поймет, что дальше не может продвигаться военным путем и когда военное противостояние начнет бить бумерангом по нему. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

"Теперь мы в ситуации, когда он не может остановиться. Это сразу будет воспринято как поражение. Они там визжат, что не воспримут никакой капитуляции. Как только они поймут, что не могут идти дальше, что шансов больше нет, они начнут торговаться за оккупированные территории. В принципе существующие сценарии известны", - сказал Климкин в интервью Obozrevatel.

По его словам, Путин также понимает, что санкции чем дальше, тем эффективнее будут работать, и Россия будет ослаблена.

"Потому время работает против него. Время также, конечно, не работает на нас, поскольку это вопрос не только нашего героизма, но и экономической и общественной устойчивости. Итак, вопрос – против кого оно быстрее работает", - отметил экс-глава МИД Украины.

"Я считаю, что в совокупности факторов, которую мы имеем сегодня, скорее, работает против Путина", - добавил он.

Как сообщал Главред, война в Украине может завершиться согласно двум сценариям. Один из них - затяжная война, считает глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

Тем временем западные аналитики описали пять сценариев, по которым может развиваться ситуация на войне в Украине.

По данным Главного управления разведки, Россия планирует закончить так называемую спецоперацию в Украине, а по сути войну, не раньше сентября 2022 года.

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