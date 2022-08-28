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Путин сменил цели по войне с Украиной и намерен захватить Донецкую область – эксперт

28 августа 2022, 04:30

Российским пропагандистам с каждым днем все сложнее объяснять, что их военные делают в Украине, считает Иван Варченко.

Путин войска РФ
Путин собирается оккупировать Донецкую область – эксперт / Коллаж УНИАН, Reuters

Президент России Владимир Путин скорректировал цели на войне против Украины и намерен оккупировать Донецкую область. Вероятно, сейчас россияне попытаются захватить Бахмут, Авдеевку, Краматорск и Славянск. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко.

В эфире телеканала Freedom он рассказал о том, что в данный момент Россия сконцентрировалась на захвате Донетчины. Противник попытается оккупировать Бахмут, Авдеевку, Краматорск и Славянск.

"Можно прогнозировать, что, конечно, и Бахмут, и Авдеевка наша, и Краматорск вместе со Славянском будут сейчас основной целью российского режима", - отметил Варченко.

Также он добавил, что российским пропагандистам становится все сложнее найти риторику для объяснения действий своего военного командования в Украине. Они думали, 31-й годовщины Независимости Украины не будет, однако оккупантам не удалось достичь своих "целей". Причем они не могут сказать, когда захватчикам, дескать, удастся реализовать такие "задачи".

В то же время, пропагандистам все труднее подбирать слова для того, чтобы объяснить россиянам, что делает командование РФ в Украине.

"И потому, конечно же, они пытаются что-то придумать, что-то придумать. Вот сейчас они говорили о великой "гуманистической" миссии русского народа. Видите ли, якобы они не хотят убивать мирное население. После того, как они убили десятки тысяч украинских граждан", - подчеркнул Иван Варченко.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не пойдет на уступки России по территориям. Киев не собирается переносить войну на будущее. Поэтому украинское государство намерено полностью восстановить свою территориальную целостность.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что началась 4-я фаза войны России против Украины. По его мнению, этап может продлиться около 2-3 месяцев до зимы.

По словам Арестовича, особого продвижения не будет, но войска будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины полагают, что определяющий момент на войне будет осенью. В сентябре-октябре может произойти активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев должна снизиться. Весной следующего года не исключен сценарий новой острой фазы войны.

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