Путин врет о больших потерях ВСУ на Курщине: в ISW объяснили цель главы Кремля

По оценкам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, потери российских войск с 8 августа на Курщине составляют 17 819 человек.

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Путин врет о больших потерях ВСУ на Курщине/ коллаж: Главред, фото: скрин, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Путин завышает потери ВСУ на Курщине

Таким образом он пытается оправдать неспособность отвоевать регион

Украина опровергла заявление Путина об окружении на Курщине 2 тыс. украинских военных

Российский диктатор Владимир Путин умышленно завышает статистику потерь ВСУ в Курской области, чтобы оправдать неспособность силами своих военных отвоевать регион.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). В своем отчете аналитики отмечают, что Путин преувеличивает прогресс страны-агрессора России в Курской области. Таким образом он, вероятно, пытается заверить отечественную аудиторию в способности российских военных "подавить" вторжение Украины на Курщину.

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Также в ISW напомнили, что глава Кремля сообщал российским СМИ о якобы 2 тысячах украинских военных, которые оказались заблокированы на Курщине. Однако, как говорится в отчете аналитиков, российское Минобороны не сообщало о якобы успешном "проникновении российских войск на некоторые украинские позиции в Курской области". При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг слова Путина об окружении украинских бойцов.

Кроме этого, Путин также не признал, что украинская линия фронта на Курщине простирается от украинско-российской международной границы, и что украинские военные могут свободно пересекать участки границы, которые контролирует Украина.

По оценкам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, потери российских войск с 8 августа на Курщине составляют 17 819 человек.

В ISW отметили, что хоть они и не могут самостоятельно проверить украинские оценки российских потерь в Курской области, украинская отчетность указывает на то, что войска Украины продолжают действовать на Курщине.

"Преувеличенная статистика Путина по украинским потерям, вероятно, является частью его попытки объяснить неспособность России решительно отразить украинское вторжение в Курскую область спустя почти три месяца в контексте вероятного неизбежного развертывания северокорейских войск для ведения боевых действий в этом регионе", - отметили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в ISW сообщали, что ВСУ продвинулись в районе основного "плацдарма" на Курщине. Украинские силы, вероятно, закрепились в населенных пунктах Дарьино и Николаево-Дарино, которые расположены к юго-востоку от Коренево.

Также ранее Главред сообщал, что Сирский резко ответил на заявление Путина о якобы окружении ВСУ на Курщине. Главнокомандующий ВСУ рассказал, насколько правдивой является информация российской стороны относительно положения украинских войск в Курской области.

В разведке Эстонии отметили, что российские оккупанты, похоже, понесли рекордные потери. Октябрь 2024 года для россиян, скорее всего, станет рекордным месяцем по статистике потерь армии РФ.

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