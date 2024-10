Путин врет о больших потерях ВСУ на Курщине: в ISW объяснили цель главы Кремля

Коротко:

Российский диктатор Владимир Путин умышленно завышает статистику потерь ВСУ в Курской области, чтобы оправдать неспособность силами своих военных отвоевать регион.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). В своем отчете аналитики отмечают, что Путин преувеличивает прогресс страны-агрессора России в Курской области. Таким образом он, вероятно, пытается заверить отечественную аудиторию в способности российских военных "подавить" вторжение Украины на Курщину.

Также в ISW напомнили, что глава Кремля сообщал российским СМИ о якобы 2 тысячах украинских военных, которые оказались заблокированы на Курщине. Однако, как говорится в отчете аналитиков, российское Минобороны не сообщало о якобы успешном "проникновении российских войск на некоторые украинские позиции в Курской области". При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг слова Путина об окружении украинских бойцов.

Кроме этого, Путин также не признал, что украинская линия фронта на Курщине простирается от украинско-российской международной границы, и что украинские военные могут свободно пересекать участки границы, которые контролирует Украина.

По оценкам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, потери российских войск с 8 августа на Курщине составляют 17 819 человек.

В ISW отметили, что хоть они и не могут самостоятельно проверить украинские оценки российских потерь в Курской области, украинская отчетность указывает на то, что войска Украины продолжают действовать на Курщине.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.