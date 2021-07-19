Путину невыгодно встречаться с Зеленским: у Ермака раскрыли причину

Президенты Украины и РФ ранее встречались в Париже / УНИАН

Президент России Владимир Путин не заинтересован во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович.

"Путину невыгодно встречаться с Зеленским, потому что тогда и народ Украины, и России, и особенно оккупированной части Донбасса, и мировое сообщество будут ждать конкретный результат. А если результатов не будет, то в выигрыше окажется инициатор этой встречи, то есть президент Зеленский", – сказал он в интервью телеканалу Дом.

Советник главы ОП считает, что в таком случае Зеленский "предстанет человеком, который хотел мира и предпринимал для этого инициативные шаги".

"А Путин будет выглядеть "букой и бякой", который не пошел ни на какие условия своего визави, то есть фактически будет не только разжигателем конфликта, но и лицом, заинтересованным в его продолжении. Это невыгодно для Путина", – объяснил Арестович.

Напомним, ранее Арестович заявил о том, что если Евросоюз и США сдадут украинские интересы в угоду РФ, то Украине ничего не останется, как переориентировать свои интересы на Восток.