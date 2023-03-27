УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пять бронемашин "Ахмат" не доехали до Херсонщины: в ГУР рассказали об инциденте на Крымском мосте

27 марта 2023, 22:16
Бронемашины "Ахмат" должны были доукомплектовать подразделение оккупантов России в Херсонской области на Приднепровском направлении, отметили в ГУР.
Ахмат, ГУР
Оккупанты на бронемашинах Ахмат пытались доехать до захваченной части Херсонщины / ГУР Минобороны Украины

Колонна в составе пяти бронеавтомобилей оккупантов России З-СТС "Ахмат" не смогли доехать до захваченных районов Херсонской области. Во время передвижения по Крымскому мосту была превышена скорость, что привело к повреждению автомобилей. Четыре из пяти бронемашин нуждаются в ремонте. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в пресс-службе ГУР, инцидент произошел 26 марта. Оккупанты ехали по Крымскому мосту в направлении захваченного Крыма, но не смогли добраться до пункта назначения.

"26 марта колонна из пяти машин З-СТС 34-й отдельной мотострелковой бригады ехала по Крымскому мосту в направлении оккупированного Крыма. Впрочем, по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния во время движения в составе колонны", - рассказали в разведке.

видео дня

В результате 4 из 5 машин оккупантам придется серьезно ремонтировать.

"Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, которые действуют на Приднепровском направлении", - подчеркнули в ГУР Минобороны Украины.

Возвращение Крыма в Украину

В ГУР Минобороны Украина ранее заявили, что ВСУ намерены освободить оккупированный Россией Крым. По данным разведки, на полуострове изменились настроения. После преступлений оккупантов РФ в ходе полномасштабной войны даже лояльные режиму Путина лица поменяли свое мнение.

Бывший командующий Сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес считает, что армия Украины может освободить Крым до конца лета. Как сказал Ходжес, для этого ВСУ понадобится дальнобойное оружие Запада.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, операция сил обороны Украины по освобождению Крыма может пойти либо по сценарию нанесения дальнобойных ударов по оккупантам на полуострове и последующим окружением врага, либо в рамках фронтального захода на оккупированную территорию. Первый сценарий станет более оптимальным, чтобы в Крыму не было таких боев, как на Донбассе.

Война в Херсонской области:

войска России Херсонская область ГУР Крымский мост война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:22

Германия в пять раз увеличит военную помощь Украине - Spiegel

22:16

Пять бронемашин "Ахмат" не доехали до Херсонщины: в ГУР рассказали об инциденте на Крымском мосте

21:53

"Стыдоба какая-то": Лолита оконфузилась и без стыда показала, как заплыла жиромВидео

21:30

"Наносим по врагу превентивные удары": в ВСУ сообщили о стабилизации ситуации в БахмутеВидео

21:21

Поражение в Украине приведет к потере РФ трех анклавов, на Кавказе начнутся свои события – СотникВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:16

В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями за ядерную авантюру ПутинаВидео

20:31

Украину накроют сильнейшие ливни и снегопад: на дорогах будет "катастрофа" - синоптикВидео

20:22

Боевые машины Challenger 2, Stryker, Cougar и Marder на балансе ВСУ: опубликованы первые кадрыВидео

20:11

Последний раунд поднятия ставок от Путина?мнение

Реклама
19:52

Муж изменил жене с ее сестрой: теперь они обе беременные

19:41

Гороскоп для Тельцов на апрель 2023: сюрпризы и неожиданная смена плановВидео

19:36

Нашла свой Ролекс в мире Кассио: у Шакиры новый роман - СМИВидео

19:20

Путин так и останется сатаной, а россияне еще долго будут изгоямимнение

19:12

В Украине продолжается мобилизация, никаких волн нет – Минобороны

19:05

В Литве агрессивный мужчина избил украинца и обругал Зеленского

18:47

Гороскоп на апрель 2023 года для Овнов: что принесет второй месяц весныВидео

18:42

Стал отцом более 550 детей: серийный донор спермы обвел за нос сотни женщин во всем мире

18:34

Как понять, хороший кофе или нет: 4 совета для выбора вкуснейшего напитка

18:10

"Уничтожит даже США": Патрушев выдал бред о российском "уникальном оружии"Видео

17:23

Новая оптическая иллюзия настолько сильна, что только 2% людей могут видеть скрытое изображение

Реклама
17:18

Монатик дал внезапный концерт в киевской электричкеВидео

17:15

Выдающиеся спортсмены-киевляне будут получать стипендию от Виталия Кличко

17:11

В Украину из Германии прибыли 18 танков Leopard 2 и до 40 БМП Marder – SpiegelВидео

17:08

"Танцы со звездами дали мне уверенность в себе": Юлия Санина рассказала о подготовке к ЕвровидениюВидео

16:55

Ядерный шантаж Путина – знак поражения и повышения ставок, но Запад на это не поведется – ГУРВидео

16:44

Даша Квиткова показала свои целлюлитные ягодицы: "Я всегда стыдилась"

16:33

Как отбелить пожелтевшие кроссовки за 5 минут, чтобы они снова засияли: 3 эффективных способа

16:32

У ведущей 1+1 Аллы Мазур случилось гореВидео

16:18

В Словении схватили двух "спящих" русских шпионов под видом супружеской пары - The GuardianВидео

16:16

Оккупантов заманивают "эротическим голосом": Рогозин сварганил дикий фейк об атаке ВСУ

16:09

Зачем опытные хозяйки кладут сахар в холодильник: невероятный фокус, который удивит результатомВидео

16:08

Крым – "кощеева смерть" для Путина, война не закончится без возвращения полуострова – ПодолякВидео

15:21

Новый и очень легкий салат весны 2023: рецепт, который покорил многих звездВидео

15:18

У Путина разразились угрозой разместить ядерное оружие в Беларуси вопреки предупреждениям ЗападаВидео

15:12

"Я, конечно, всех ненавижу": Дантес впервые высказался про любовную песню Дорофеевой и КацуринаВидео

15:11

Пригожина могут "слить" ВСУ российские военные: журналист раскрыл сценарий

14:52

Китай резко ответил Путину на угрозы разместить ядерное оружие в БеларусиВидео

14:40

Супермодель Ратаковски закрутила роман с британской поп-звездой - СМИВидео

14:36

О чем нельзя рассказывать никому и никогда: вещи, которые нужно держать в секрете

14:28

"3 города в опасности": астрологи дали тревожный прогноз на апрель для Украины - гороскопВидео

Реклама
14:08

Изнасилование на Закарпатье: скандальная судья "сбежала" на больничный, девочке ищут новую школу

13:53

Пропавшая Алина Гросу вышла на связь и объяснила свое исчезновение

13:46

Есть погибшие и десятки раненых, разрушены 5 многоэтажек: РФ атаковала Славянск ракетами С-300ФотоВидео

13:42

Максим Галкин жестко подколол путиниста Петросяна: "Курица с отрезанной головой"Видео

13:24

Требуют признать иноагентом: еще два города отменяют концерты Лорак в РоссииВидео

13:20

Им покоряется успех: топ-6 женских имен, чьи владелицы стремятся преуспетьВидео

12:57

Оккупанты в панике: партизаны взорвали авто с топ-полицаем захваченного РФ МариуполяВидео

12:37

Мощная "бавовна" в оккупированном Донецке: над городом - черный дым

12:29

РФ "повышает ставки": Путин преследует две цели заявлениями о размещении "ядерки" в Беларуси – CNNВидео

11:59

"Закомплексованный лилипут и пустышка": продюсер-путинист Пригожин раскритиковал президента РФ - СМИВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять