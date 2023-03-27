Пять бронемашин "Ахмат" не доехали до Херсонщины: в ГУР рассказали об инциденте на Крымском мосте

Бронемашины "Ахмат" должны были доукомплектовать подразделение оккупантов России в Херсонской области на Приднепровском направлении, отметили в ГУР.

Оккупанты на бронемашинах Ахмат пытались доехать до захваченной части Херсонщины / ГУР Минобороны Украины

Колонна в составе пяти бронеавтомобилей оккупантов России З-СТС "Ахмат" не смогли доехать до захваченных районов Херсонской области. Во время передвижения по Крымскому мосту была превышена скорость, что привело к повреждению автомобилей. Четыре из пяти бронемашин нуждаются в ремонте. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в пресс-службе ГУР, инцидент произошел 26 марта. Оккупанты ехали по Крымскому мосту в направлении захваченного Крыма, но не смогли добраться до пункта назначения.

"26 марта колонна из пяти машин З-СТС 34-й отдельной мотострелковой бригады ехала по Крымскому мосту в направлении оккупированного Крыма. Впрочем, по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния во время движения в составе колонны", - рассказали в разведке.

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В результате 4 из 5 машин оккупантам придется серьезно ремонтировать.

"Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, которые действуют на Приднепровском направлении", - подчеркнули в ГУР Минобороны Украины.

Возвращение Крыма в Украину

В ГУР Минобороны Украина ранее заявили, что ВСУ намерены освободить оккупированный Россией Крым. По данным разведки, на полуострове изменились настроения. После преступлений оккупантов РФ в ходе полномасштабной войны даже лояльные режиму Путина лица поменяли свое мнение.

Бывший командующий Сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес считает, что армия Украины может освободить Крым до конца лета. Как сказал Ходжес, для этого ВСУ понадобится дальнобойное оружие Запада.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, операция сил обороны Украины по освобождению Крыма может пойти либо по сценарию нанесения дальнобойных ударов по оккупантам на полуострове и последующим окружением врага, либо в рамках фронтального захода на оккупированную территорию. Первый сценарий станет более оптимальным, чтобы в Крыму не было таких боев, как на Донбассе.

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