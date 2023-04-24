Пятая статья НАТО или статус союзника: Золотарев оценил гарантии безопасности для Украины

Война с агрессором Россией пока мешает Украине вступить в НАТО, Киеву нужно думать о разных вариантах гарантий безопасности, считает Андрей Золотарев.

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Украина может получить гарантии безопасности от США и без вступления в НАТО - Золотарев / Коллаж Главред, УНИАН

Если Украина вступит в Североатлантический альянс, то окажется под защитой 5-й статьи блока, которая предусматривает защиту одной стран остальными в случае потенциального нападения. Однако камнем преткновения евроатлантической интеграции может стать война с агрессором Россией. Киеву следует рассмотреть и другие варианты гарантии безопасности по аналогии с договорами США с Южной Кореей и Израилем. Об этом заявил политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Украина при условии вступления в НАТО получит гарантии безопасности от Альянса на базе 5-й статьи.

По словам эксперта, если военный потенциал ряда государств на случай отражения агрессии вызывает сомнения, то Вооруженные силы США способны обеспечить такие гарантии.

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"Если гипотетически примут, то на нас будет распространяться 5 статья Устава НАТО, как говорится, один за всех и все – за одного. Хотя иногда у меня возникают сомнения, глядя на риски, которые могут возникнуть в отношении стран Балтии и того, что там могут появиться американские войска. Будем говорить прямо: в силу того, что за последние 30 лет после развала СССР многие уверовали в то, что большой континентальной войны уже не будет. А если и будет, то что-то вроде "Бури в пустыне" или операции в Югославии, что очень пагубно отразилось на боеготовности вооруженных сил и их численности. В Великобритании в 2021 году вообще собирались сократить войска до 70 тысяч, что для страны такого масштаба – ничто. Точно так же за последние 30 лет деградировал и Бундесвер, и там есть над чем работать. По большому счету, сила Альянса – это вооруженные силы США. Прежде всего, ВВС, которые являются сильнейшими в мире. У нас всегда делали акцент именно на том, что американцы давят воздушной мощью, но достаточно вспомнить и Вторую мировую, и вьетнамскую и корейскую войны, где и сухопутные силы США себя неплохо показали. Вряд ли в Красной Армии Ванька ротный мог бы вызвать поддержку артиллерии и дивизии, а в армии США это могли сделать уже во времена Второй мировой. И работала эта артиллерия весьма хорошо", - отметил Золотарев.

По его словам, Киев может рассмотреть и другие варианты гарантий безопасности. Речь идет, к примеру, о договорах США с Южной Кореей и Израилем.

"И вот здесь могут быть варианты. Во-первых, и помимо членства в НАТО может быть решен вопрос обеспечения гарантий безопасности Украины. Почему позабыли о таком статусе, как основной союзник вне НАТО, сравнимого с тем, что имеет Южная Корея? Понятно, что если там начнется военный конфликт, США прямо и непосредственно поддержат Южную Корею. Или же та поддержка в обеспечении безопасности Израиля на основе двустороннего договора с США. В том числе, и в финансировании вооруженных сил Израиля, ведь в 7-миллионной стране тяжело поддерживать более чем 200 тысяч военных, содержать современную авиацию (кстати, одну из лучших). Все это требует поддержки, поэтому нам не стоит фетишизировать членство в НАТО", - добавил эксперт.

Также он уточнил, что сейчас вступить в НАТО Украине мешает война с Россией. На данный момент вопрос ее завершения войны не на повестке дня, поскольку сложилась патовая ситуация – ни одна из сторон не может добиться победы военным путем, но и не ослаблена настолько, чтобы настаивать на мирном урегулировании.

"Надо думать и о других вариантах, поскольку иначе камнем преткновения будет вопрос незавершенности войны. Пока я не не вижу того, что будет достигнуто всеобъемлющее политическое урегулирование. Что Путин в один прекрасный день проснется и откажется от Крыма и других оккупированных территорий. Потому такая патовая ситуация, и пока перспектива такова – по состоянию апрель 2023 года ни одна из сторон не сумела достичь желаемых целей военными средствами, но и не настолько ослаблена, чтобы просить мира", - подчеркнул Андрей Золотарев.

Вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля во время своего визита в Киев сказал, что Украина должна вступить в НАТО. По его словам, с этим согласны все страны-члены Альянса. Организация приложит все усилия, чтобы евроатлантическая интеграция украинского государства стала возможной.

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что Украина приложила все усилия, чтобы вступить в Североатлантический альянс. Теперь Киев ожидает политического приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится летом текущего года.

Участник Атлантического совета, руководитель общественной организации Украина в НАТО Юрий Романюк предположил, что Украина может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, развитие такого сценария возможно в случае прекращения к тому времени горячей фазы войны.

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Война России против Украины: