УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ракетный удар по Одессе: появились новые жуткие подробности

23 апреля 2022, 19:21

В результате ракетного удара по Одессе полиция открыла производство.

Одесса
Одесса / t.me/odesacityofficial

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате 6 человек погибли. Также в сети опубликовали фото с места происшествия.

В результате ракетного удара оккупантами повреждены два жилых дома и военный объект.

В результате ракетного удара по Одессе полиция открыла производство касаемо нарушения законов и обычаев войны.

"По факту ракетного обстрела Одессы Нацполиция открыла уголовное производство со статьей нарушения законов и обычаев войны", - заявила начальница отдела коммуникации ведомства Любовь Гордиевская.

Потерпевшие в результате ракетного удара или же их родственники, которые потеряли связь с родными, могут обратиться за помощью по телефону дежурной части Главного управления Национальной полиции (048)7794961.

Ракетный удар по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 5 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

Читайте также:

viber
война в Украине крылатые ракеты война России и Украины
Реклама
Популярное
Большая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизниБольшая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизни Мариуполем не ограничатся: эксперт назвал, какой город Украины может уничтожить РФМариуполем не ограничатся: эксперт назвал, какой город Украины может уничтожить РФ Самая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и простоСамая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и просто Солнечное затмение в апреле 2022: когда состоится и чего от него ожидатьСолнечное затмение в апреле 2022: когда состоится и чего от него ожидать Тела разбросало на километры: под Житомиром мужчина вмиг потерял всю семью от удара двух авиабомб РФТела разбросало на километры: под Житомиром мужчина вмиг потерял всю семью от удара двух авиабомб РФ
Поддержите Главред

Последние новости

19:49

Обиды не прощают: названы самые мстительные знаки зодиака

19:39

Гарантии безопасности: как Штаты вновь могут подсунуть Украине "филькину грамоту"мнение

19:22

В Германии должны решить, поставлять ли тяжелое вооружение в УкраинуВидео

19:21

Ракетный удар по Одессе: появились новые жуткие подробностиВидео

19:18

Германия и Франция обходили запрет на продажу оружия Москве - The Telegraph

Реклама
18:58

РФ бросает в бой резервы: оккупанты готовят штурм Северодонецка и окружают группировку ВСУВидео

18:53

Гороскоп для Тельцов на май 2022: тайный роман, прибыль и временный переезд в дальние страны

18:38

День матери в Украине 2022: дата, традиции праздника и душевные поздравления

18:35

Оккупантов выбивают с Харьковщины: в британской разведке показали карту боевых действийВидео

18:25

"Скрываться – это ежеминутное унижение": Елена Зеленская рассказала, за что особенно зла на россиян

18:18

В Мариуполе оккупанты сорвали эвакуацию и насильно вывезли людейВидео

18:16

Россия "отменила" 9 мая: почему россиянам недолго осталось до газовых камермнение

17:59

"Дома ждали дети": женщина рассказала, как ее зверски насиловали оккупанты в РубежномВидео

17:57

Оккупантов РФ на Донбассе ждет провал: западный эксперт назвал причинуВидео

17:25

Одессу атаковали оккупанты с самолетов Ту-95: много жертв и раненых украинцевВидео

17:20

РФ стягивает резервы: в ВСУ назвали направление нового удара оккупантовВидео

17:15

"Я, наверное, люблю": Дантес впервые рассказал о своих чувствах к Наде Дорофеевой после расставанияВидео

17:05

"Не могу сидеть сложа руки": на Одесчине отец пошел защищать Украину вместе с сыновьями

16:54

ВСУ уничтожили командный пункт врага под Херсоном: убиты двое генералов РФ, один - раненВидео

16:42

На Пасху ударят заморозки: синоптики предупредили об опасных явленияхВидео

Реклама
16:28

Британия нанесет ответный удар: Джонсон жестко ответил на ядерный шантаж ПутинаВидео

16:15

Армия Украины продолжит бить оккупантов: в Минобороны пообещали новые "пасочки" для РФВидео

15:48

РФ нанесла ракетный удар по Одессе: что известно о жертвах и разрушенияхВидео

15:46

Россия не хочет отказываться от роскоши, или Как Путин решил пойти путем Саддама Хусейнамнение

15:45

Украинская разведка вычислила тысячи оккупантов, зверствовавших в Запорожье и Мариуполе

15:39

Максим Галкин рассказал об угрозах и преследованиях ФСБ: "Делают это негласно"Видео

15:32

Захлопнуть рашистов в ловушке: эксперт объяснил необходимость уничтожения Крымского мостаВидео

15:17

Оккупанты украли зерно из элеватора в Херсонской области и через захваченный Крым увезли все в РФ

14:56

"Пасхалки хохлам готовят": оккупанты готовятся к новым обстрелам и пишут на снарядах Христос воскресВидео

14:50

Пекин не поддержал Путина по Украине: эксперт объяснил, как Китай поставил на место РФВидео

14:42

Благодатный огонь 2022 сошел: видео и что являет собой великое чудо христианстваВидео

14:24

Переговоры в тупике: в США предупредили о рисках ядерного удара РФ по УкраинеВидео

14:08

В Мариуполе оккупанты убили двух маленьких девочек: Лиза и Соня играли в местном театре

13:51

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из того, что всегда есть дома

13:44

Точно бьет на 40 километров: Украину вооружили мощными гаубицами М777 с "умными" снарядамиВидео

13:43

Арестович рассказал о непростой ситуации в Мариуполе и планах оккупантов на Херсонщине

13:28

Когда армия Украины и народ показали способность победить РФ, с Запада хлынуло оружие – Резников

13:26

Гопники из 90-х перепутали район: почему война в Украине - это надолгомнение

12:58

Под Мариуполем ВСУ "перемололи" почти весь личный состав полицаев "ДНР" - разведкаВидео

12:58

Приметы на 24 апреля: что нельзя делать на Пасху и как не попасть в бедуВидео

Реклама
12:51

Эктор Хименес-Браво впервые показал лицо своей молодой девушки-украинки

12:33

"Снайпер четверых снял сегодня": ВСУ "навешивают" оркам - оккупанты в шокеВидео

12:14

Оккупанты России в начале войны убили священника: что известно о погибшем в Иванково отце Максиме

12:02

Час расплаты и полный крах уже скоро: астролог рассказала, что ждет Путина, Шойгу и всю РоссиюВидео

11:57

Ослеп и обжег лицо: врачи спасают получившего тяжелое ранение под Бахмутом бойца ВСУВидео

11:27

Почему Россия попытается закончить войну в Украине до июнямнение

11:19

Мощный контрудар ВСУ под Харьковом: орков выбили из трех населенных пунктовВидео

11:13

Подоляк оценил шансы на завершение войны с РФ дипломатическим путемВидео

10:58

Тяжелое вооружение для Украины: у Зеленского раскрыли детали поставок союзниковВидео

10:46

Германия не готова отказаться от газа из РФ: Шольц опасается "серьезных последствий" для ЕвропыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять