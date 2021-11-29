"Рататуй ищет ингредиенты": Сеть позабавило видео с мышью в супермаркете Запорожья

На месте происшествия не было продавца, который мог бы объяснить, как грызун попал в замороженные полуфабрикаты.
В одном из супермаркетов Запорожья сняли ролик, на котором мышь отчаянно бежала в холодильнике с полуфабрикатами. По словам очевидцев, грызун "дегустировал" пельмени и блины.
Видео появилось в Instagram-аккаунте zp_news. Авторы поста утверждают, что инцидент произошел в магазине "Траш". На месте происшествия не было продавца, который мог бы объяснить, как грызун попал в замороженные полуфабрикаты.
В то же время пользователей ролик изрядно позабавил. Они оставили десятки комментариев.
- "Ты не ты, когда голоден",
- "Рататуй ищет ингредиенты",
- "Продукция настолько свежая, прям живая"
- "Это директор по качеству"
- "Почему без маски в магазине?"
Как сообщал Главред, одесситов шокировали видеозаписью, которую сделали посетители одного из местных супермаркетов. Там на прилавке с выпечкой посетители заметили мышей. "Вкусняшки перед продажей дегустируют мыши. Излюбленное место грызунов – кондитерский отдел", – говорится в сообщении.
Ранее на камеру также попало видео, на котором столичная крыса лакомилась пиццей на глазах у посетителей супермаркета. Судя по всему, зверушка привыкла к людям, поскольку оператора и других посетителей крысенок вообще не боялся.