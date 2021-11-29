"Рататуй ищет ингредиенты": Сеть позабавило видео с мышью в супермаркете Запорожья

В холодильнике запорожского супермаркета бежала мышь / poltava.depo.ua

В одном из супермаркетов Запорожья сняли ролик, на котором мышь отчаянно бежала в холодильнике с полуфабрикатами. По словам очевидцев, грызун "дегустировал" пельмени и блины.

Видео появилось в Instagram-аккаунте zp_news. Авторы поста утверждают, что инцидент произошел в магазине "Траш". На месте происшествия не было продавца, который мог бы объяснить, как грызун попал в замороженные полуфабрикаты.

В то же время пользователей ролик изрядно позабавил. Они оставили десятки комментариев.

"Ты не ты, когда голоден",

"Рататуй ищет ингредиенты",

"Продукция настолько свежая, прям живая"

"Это директор по качеству"

"Почему без маски в магазине?"

Как сообщал Главред, одесситов шокировали видеозаписью, которую сделали посетители одного из местных супермаркетов. Там на прилавке с выпечкой посетители заметили мышей. "Вкусняшки перед продажей дегустируют мыши. Излюбленное место грызунов – кондитерский отдел", – говорится в сообщении.

Ранее на камеру также попало видео, на котором столичная крыса лакомилась пиццей на глазах у посетителей супермаркета. Судя по всему, зверушка привыкла к людям, поскольку оператора и других посетителей крысенок вообще не боялся.