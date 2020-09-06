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"Разорвало на части": в ДТП под Киевом погибли парень и девушка

6 сентября 2020, 12:40

Части тела пилота и пассажирки разбросало на десятки метров. Смерть наступила мгновенно.

ДТП
Под Киевом произошло жуткое ДТП / Фото Информатор

Жуткое ДТП произошло в ночь на 6 сентября под Киевом – на трассе в результате сильного столкновения мотоцикла и автомобиля Fiat погибли парень и девушка.

Об этом пишет Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Погибли и сгорели парень и девушка на мотоцикле. Мотоцикл выехал на встречку в "пирожок". Части тела пилота и пассажирки разбросало на десятки метров. Смерть наступила мгновенно. Обломки мотоцикла после удара загорелись", - сказано в сообщении.

Также стало известно, что травмы получил и водитель Fiat Doblo, его зажало в авто.

Спасатели помогли извлечь пострадавшего, после чего его отправили в больницу.

"Около 3 часов трасса была перекрыта. На месте работала СОГ. Не спешите.... Есть основания предполагать, что водитель мотоцикла был пьян, также без экипировки. Хотя, при таких ударах это уже не имеет большого значения", - отмечают журналисты.

Под Киевом произошло ужасное ДТП / dtp.kiev.ua
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Смертельное ДТП новости Киева
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