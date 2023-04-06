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"Развращал родных дочерей": в Днепре задержан священник УПЦ МП

6 апреля 2023, 19:29
Священнику УПЦ МП теперь грозит заключение до 8 лет, за жесткое обращение с родными дочерьми.
Священник УПЦ МП развращал дочерей
Священник УПЦ МП развращал дочерей / Днепропетровская областная прокуратура

В Днепре задержали священнослужителя одного из храмов Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП).

Как сообщил Офис генпрокурора, священник развращал родных дочерей.

По данным следствия, священник после смерти жены в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними.

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Девушки рассказали об этом старшему брату, обратившемуся в полицию.

"Правоохранители задержали священника. После проведения следственных мероприятий и допроса детей с использованием "зеленой комнаты" была подтверждена информация о совершении развратных действий", - говорится в сообщении.

Задержанный священник
Задержанный священник / Днепропетровская областная прокуратура

Священнослужителю объявили о подозрении по факту совращения несовершеннолетних (ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает заключение от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового.

Прокурор направил в суд ходатайство о содержании священника под стражей. В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей.

Скандал вокруг Киево-Печерской Лавры

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.

В день, когда представители УПЦ МП должны были покинуть Киево-Печерскую Лавру, 29 марта, верующие и монахи Московского патриархата устраивали споры с правоохранителями и активистами.

30 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра", а управление имуществом заповедника перешло к государству.

1 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в дом митрополита Павла, известного под прозвищем "Паша-Мерседес". Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла. Служба безопасности Украины официально сообщила о подозрении митрополиту Павлу.

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