В Раде рассказали, как россияне заставляли пленных украинцев голосовать на референдуме Путина

Денисова призвала мир осудить действия России / facebook.com/denisovaombudsman

Граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах на территории РФ и в аннексированном Крыму, заставляли голосовать за поправки в Конституцию России.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно информации омбудсмена, начальники некоторых российских тюрем заставляли украинских политических заключенных принимать участие в голосовании за поправки в конституцию РФ – россияне считают таких лиц гражданами России. При этом россияне использовали методы психологического давления.Читайте такжеОбнуление сроков Путина: в полиции Москвы сделали заявление о фейковых аккаунтах в интернете

В связи с этим Денисова обратилась к цивилизованному международному сообществу с призывом оказать влияние на незаконные действия России.

"Призываю представителей международных правозащитных организаций, применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права и остановить репрессии граждан Украины, которые стали жертвами оккупации", - написала Денисова.Читайте такжеВолодьку на царство: обнуление сроков даст Путину возможность править пожизненно

Напомним, в четверг, 2 июля, в России объявили итоги всероссийского референдума по поправкам в Конституцию РФ. Согласно данным ЦИК, 77,9% одобрили обнуление президентских сроков Владимира Путина. Против проголосовали 21,2% российских граждан.

Отказались поддержать поправки в Конституцию жители Ненецкого автономного округа.

Ранее сообщалось, что определенная часть россиян проголосовала против конституционных поправок.