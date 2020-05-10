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"Запускать такси в Польшу и лечиться": Степанов требует больше денег для медицины

10 мая 2020, 20:30

Министр настаивает, что на здравоохранение необходимо выделять 6% ВВП.

Степанов
Степанов требует 6% ВВП на медицину / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зарплата врачей в Украине должна составлять не менее 25 тысяч гривен в месяц и для ее обеспечения на медицину следует выделять не менее 6% ВВП.

"У нас это предусмотрено законом о государственных медицинских гарантиях, где написано: 250% от среднего уровня зарплаты на июль прошлого года. Если мы держимся за это, то зарплата должна быть не меньше 25 000 гривен в пересчете на цены 2019 года. Однако давайте посмотрим, какие рыночные зарплаты получают, например, врачи-хирурги в частных клиниках. Я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 000 грн. Конечно, я полностью за то, чтобы и прокурор получал 25 000 гривен. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше. В какой стране это возможно?" — цитирует главу министерства ТСН.

Журналист поинтересовался, реально ли выделение в 2021 году 6% ВВП на реформирование медицины.

"Когда планировали реформу в 2017 году, речь шла о 5%, но их так и не выделили. Получается, что успех реформы зависит от того, выделит Верховная Рада 6% ВВП на медицину. Насколько это вероятно?" — уточнил журналист.

По словам Степанова, медицина Украины, как и любой другой страны, не сможет жить на 3% ВВП.

Читайте также"Побои, плевки, матюки": психиатр озвучила ужасы второго этапа реформы медицины"Минимальный процент на медицину в Европе — это 6% в Болгарии. Я считаю, что мы с этого должны начинать. Я практически уверен, что я смогу это сделать, и есть поддержка президента (Владимира Зеленского – прим. Ред.), поэтому, надеюсь, в следующем году у нас должно быть 6% ВВП. Я думаю, что приведу аргументы, в том числе и народным депутатам, чтобы нам выделили именно эту сумму. Мы должны заканчивать экспериментировать с медициной. Эти эксперименты доведут до того, что у нас не будет врачей. У нас будут только здания, в которых находится всё, кроме больниц. Еще несколько лет, и мы будем запускать маршрутные такси в Польшу и там лечиться", — прокомментировал Степанов.

Ранее в Минздраве рассказали, что будет с медреформой в Украине.

Напомним, Национальный Институт хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова решил провести пресс-брифинг, на котором свою позицию в отношении реформы медицины в Украине выскажут ведущие ученые страны.

Максим Степанов медицина Министерство здравоохранения Украины новости Украины
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