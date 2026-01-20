Укр
В приюте были уверены, что пёс слепой, но вскоре всплыла неожиданная правда

Алексей Тесля
20 января 2026, 17:28
32
Капоне вновь оказался в приюте и до сих пор ждёт хозяев, волонтёры считают, что ему мешают стереотипы.
питбуль
Питбуль Капоне ищет новую семью / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/dillondygert, Pixabay/vlaaitje

Вы узнаете:

  • Хирургическое вмешательство прошло успешно, но восстановление было долгим
  • Пес Капоне вновь оказался в приюте и до сих пор ждёт хозяев

Пса по кличке Капоне привезли в приют в Арканзасе с подозрением на слепоту: он плохо ориентировался, щурился и выглядел дезориентированным.

Сначала ветеринары решили, что проблема в сухости глаз, и назначили лечение, однако состояние животного быстро ухудшилось, пишет Newsweek.

видео дня

Во время одной из прогулок у Капоне началось сильное воспаление, и его срочно доставили в клинику. Там выяснилось, что у собаки энтропион — заболевание, при котором веко заворачивается внутрь и травмирует глаз. Без операции он мог полностью потерять зрение.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, хотя восстановление было долгим. В итоге зрение Капоне удалось сохранить, и сейчас он чувствует себя хорошо.

Однако на этом его испытания не закончились. Капоне вновь оказался в приюте и до сих пор ждёт хозяев. Волонтёры считают, что ему мешают стереотипы: он крупный питбуль, несмотря на спокойный и ласковый характер.

Screenshot
/ TikTok/@beforeilearnedcivility

Сейчас для него активно ищут семью и публикуют его историю в соцсетях, надеясь, что найдётся человек, который увидит в Капоне не породу, а доброго и преданного друга.

Сеть покорила веселая история о забавном питомце

В TikTok быстро разошлось по сети юмористическое видео с голдендудлем, поведение которого озадачило пользователей. На кадрах собака спокойно сидит у раздвижной двери и ждёт, не заходя внутрь, несмотря на то что проход полностью открыт.

Как понять, что собака счастлива
/ Инфографика - Главред

Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

