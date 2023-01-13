Резников сказал, сколько военных ежедневно теряют Украина и РФ в войне

Министр обороны Украины отмечает, что армия РФ может собрать силы и оружие и пойти в новое наступление из оккупированных районов.

Украина теряет на войне в десять раз меньше военных, чем РФ, заявил Резников/ УНІАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

Страна-агрессор РФ каждый день теряет на войне в Украине около 500-600 военных. Потери среди украинских воинов в десять раз меньше.

Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью ВВС. Он подчеркнул, что Украина теряет на фронте десятую часть бойцов от того количества потерь, которые несет Россия.

Министр отмечает, что российские захватчики могут попытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие", чтобы пойти в наступление из оккупированных районов на юге и востоке Украины.

Также он подчеркнул, что украинским военным нужно время, чтобы перегруппироваться и перевооружиться, пока в Украину поступит предоставленное Западом вооружение.

Резников добавил, что весной может возобновиться движение военных с обеих сторон. Украинская сторона понимает, что оккупанты в то время будут готовы к старту, поэтому защитники нашего государства также должны быть готовы, отмечает он.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Россия пытается создать двухмиллионную армию. Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации.

Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ продвигаются на направлении Сватово-Кременная, но медленно, ведь страна-агрессор РФ перебросила туда много своих резервов. Однако коллаборанты из-за страха перед приближением украинских воинов уже бегут из Сватово и Кременной в другие населенные пункты.

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