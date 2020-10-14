Резня в Киеве: ветеран АТО попал в реанимацию после нападения

В Киеве ранили ветерана АТО / lifecity.com.ua

В Киеве вооруженный мужчина совершил нападение и ранил участника войны на Донбассе, который проводил предвыборную агитацию.

Нападение произошло в среду, 14 октября, в Соломенском районе, рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"В Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии УДАР - молодого парня Станислава, который раздавал на улице газеты. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, пострадавший вел себя вежливо, но на него напал агрессивный прохожий. А когда парень отвернулся, "человек достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею".

Парня забрала скорая, сейчас он находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь.

Полиция уже задержала нападавшего, продолжаются следственные действия.