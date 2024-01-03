РФ готова атаковать энергетику в -16: в 'Укрэнерго' рассказали о веерных отключениях

Чтобы избежать отключений света, нужно выполнить два обязательных условия.

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РФ не отказалась от ударов по энергоструктуре Украины / коллаж Главреда. Фото: скриншот, УНИАН

В Украине возможны временные отключения в связи с наступлением холодов или новыми обстрелами России, однако "коллапса не будет", рассказал в эфире телемарафона председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он, в частности, отметил, что на сегодня "ни один элемент на защищенных подстанциях пока не был поражен или уничтожен".

На вопрос, готовиться ли украинцам к веерным отключениям на следующей неделе, когда синоптики прогнозируют -16, Кудрицкий это допустил, если не будут выполнены два условия.

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"У нас есть возможность / шанс пройти этот сложный период без отключений. Наши расчеты показывают, что для этого требуется два условия. Во-первых - привлечь к работе все возможные энергоблоки, энергостанции, которые находятся в текущих ремонтах. И мы должны в течение этих нескольких дней из этой энергосистемы выжать все, чтобы покрыть энергопотребление. Во-вторых - импорт. Нам надо использовать наши 1700 мегаватт технической возможности импорта, которую "Укрэнерго" открыло в конце 2023 года, чтобы объединить потребление и более или менее уверенно пройти этот непростой период", - отметил Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" отметил, что именно в период холодов российские оккупанты могут усилить обстрелы энергоструктуры.

"Близкие к -20 температурные режимы были. И, я напомню, именно такие периоды россияне выбирали перед своими массированными атаками", - ответил он.

Это создаст дополнительные проблемы для энергетики, добавил Кудрицкий, но для оценки ситуации надо учитывать, сколько РФ способна выпустить ракет.

А тем не менее энергетики готовы к вызовам, "коллапса не будет", подчеркнул глава "Укрэнерго".

"В любом случае мы готовы неплохо. Я уверен, что это будет просто вопрос продолжительности возможных перерывов энергоснабжения из-за повреждения каких-то объектов энергоснабжения, но коллапса энергосистемы не произойдет. Враг этого не достигнет", - подчеркнул Кудрицкий.

Россия атакует Украину

Россия продолжает атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Во время недавних обстрелов без света остались 250 тысяч человек.

При этом энергетики уже составили графики отключений света. Но их применят только при значительных повреждениях в случае обстрелов.

В сентябре ГУР сообщала о разведке Россией объектов энергетики для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины. В то же время британская разведка утверждает, что РФ отныне будет направлять ракеты по объектам ВПК Украины.

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