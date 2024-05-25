РФ готовит удар тактическим оружием: Сотник раскрыл, какие последствия могут ждать Путина

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что чем дальше, тем слабее он, тем слабее Россия, и тем больше шансов у Украины переломить ход этой войны.

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РФ готовится к удару тактическим ядерным оружием / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, ua.depositphotos.com

В интервью Главреду главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник рассказал о том, есть ли Путину смысл применять тактическое ядерное оружие и какие последствия могут ждать Россию после этого.

"Вы пытаетесь искать рацио, а рациональность - это не про русских, не про "совкопитеков". Они вне рацио, они существуют в парадигме возмездия - "не догоню, хоть согреюсь", то есть не сможем победить, хоть напакостим человечеству по полной программе", - отметил Сотник.

Эксперт считает, что российский диктатор Путин понимает, что, если дальше все будет происходить так же, его пещера будет все слабее и слабее, а потом все посыплется.

"Он не сможет победить. Конечно, пока война идет потихоньку, она гарантирует и пролонгирует власть и жизнь Путина. Смерть других гарантирует Путину жизнь", - подчеркнул Сотник.

Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом / Инфографика: Главред

"Но, как я сказал в начале нашего разговора, эта война достала всех. Уже все против этой войны. Ее надо сворачивать, заканчивать. Война идет два с лишним года, сколько можно! Поэтому ее будут заканчивать", - рассказал эксперт.

Он также добавил, что Путин понимает, что чем дальше, тем слабее он, тем слабее Россия, и тем больше шансов у Украины переломить ход этой войны с помощью Европы, объединенного Запада.

"А как он хотел? У него 1,6% мирового ВВП против 60%. Где здесь рацио? Дураку понятно, что с таким процентом ты хрен кого победишь. Ты выбежал навстречу паровозу и кричишь: "Задавлю!". Ты можешь гранату в этот паровоз бросить, можешь из миномета пострелять - урон нанесешь. Но он тебя раздавит все равно", - заявил Сотник.

Смотрите видео интервью Александра Сотника о ядерных угрозах Путина:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Напомним, что Анджей Дуда заявил, что Варшава готова к размещению ядерного оружия, но решение не принято. Власти Польши не против размещения ядерного оружия в стране, однако решений по этому поводу пока не принято на официальном уровне.

Алексей Гетьман сказал, существует ли угроза ядерного удара со стороны РФ. Он считает, что, возможный удар тактическим ядерным оружием спровоцировал бы определенное радиоактивное загрязнение, но все это не будет значительным.

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