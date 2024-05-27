РФ нацелилась на крупный город: хочет "перерезать" ключевую трассу на востоке

Несмотря на поступающую информацию о том, что российские оккупанты якобы захватили Красногоровку Донецкой области, этот населенный пункт остается под контролем Вооруженных сил Украины, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.
"Наши воины продолжают оборонять город. Враг каждый день пытается штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Но населенный пункт находится под контролем ВСУ", - сообщил он в комментарии "Интерфакс-Украина".
Украинский офицер подчеркнул, что боевые действия продолжались в районах Красногоровки и Константиновки. Все атаки были отражены, ситуация под контролем наших войск.
"В районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага. Враг не перестает наступать на позиции наших защитников и постоянно массированно ведет обстрелы позиций", - сказал спикер.
Волошин добавил, что РФ бросила много сил на захват села Очеретино и оккупанты из Очеретино рвутся к магистрали Покровск-Константиновка, проводят штурмовые действия с целью захвата Покровска и трассы на Константиновку.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян. Враг бросает в бой технику и живую силу, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу.
Напомним, ранее сообщалось, что у РФ максимальные потери. Cущественные потери понесли вооруженнные силы и военная техника российских войск.
Как сообщалось ранее, комбат ВСУ назвал вероятные сроки и направления перелома ситуации на поле боя. Ведется системная работа по выбиванию противника с позиций, рассказал Юрий Федоренко.
Наступление России 2024
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.
Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.
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