РФ нацелилась на крупный город: хочет "перерезать" ключевую трассу на востоке

Враг каждый день пытается штурмовать восточные окраины Красногоровки, рассказал Назар Волошин.

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ВСУ отражают атаки РФ / Колаж Главреда. Фото: фото: ОК "Захід", фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Несмотря на поступающую информацию о том, что российские оккупанты якобы захватили Красногоровку Донецкой области, этот населенный пункт остается под контролем Вооруженных сил Украины, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

"Наши воины продолжают оборонять город. Враг каждый день пытается штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Но населенный пункт находится под контролем ВСУ", - сообщил он в комментарии "Интерфакс-Украина".

Украинский офицер подчеркнул, что боевые действия продолжались в районах Красногоровки и Константиновки. Все атаки были отражены, ситуация под контролем наших войск.

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"В районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага. Враг не перестает наступать на позиции наших защитников и постоянно массированно ведет обстрелы позиций", - сказал спикер.

Волошин добавил, что РФ бросила много сил на захват села Очеретино и оккупанты из Очеретино рвутся к магистрали Покровск-Константиновка, проводят штурмовые действия с целью захвата Покровска и трассы на Константиновку.

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Ранее сообщалось, что ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян. Враг бросает в бой технику и живую силу, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу.

Напомним, ранее сообщалось, что у РФ максимальные потери. Cущественные потери понесли вооруженнные силы и военная техника российских войск.

Как сообщалось ранее, комбат ВСУ назвал вероятные сроки и направления перелома ситуации на поле боя. Ведется системная работа по выбиванию противника с позиций, рассказал Юрий Федоренко.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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