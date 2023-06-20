РФ надо "вырубить": как Украине защититься от новой агрессии Москвы – эксперт

Александр Кочетков считает, что Украине больше подошел бы израильский вариант гарантий безопасности.

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Александр Кочетков назвал вариант защиты от агрессии РФ / Коллаж фото Минобороны РФ, Главред

Никакие дипломатические или даже военно-дипломатические решения не угомонят страну-агрессора РФ, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

"Россия сейчас в таком состоянии, что угомонить ее может исключительно грубая сила. Только чем-то тяжелым по голове – тогда агрессор, может, и утихомирится. С этим нетрезвым и неадекватным дебилом, которым сейчас стала Россия, ничего нельзя сделать, кроме как "вырубить", а дальше уже с ним можно будет как-то разговаривать", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что Украине больше подошел бы израильский вариант гарантий безопасности: "Он предполагает, что Израиль сам строит мощную систему обороны, а члены НАТО, прежде всего США, помогают деньгами, разработками, технологическим сопровождением и разведывательной информацией. А если постоянно просить "дайте, дайте, дайте", то эффективную оборону не построить".

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"Вариант Финляндии похож, но он менее выгоден: стране больше дают, но сама она ничего не производит. Вся оборона Финляндии была основана на оружии НАТО, помощи и размещении контингентов. Поскольку у нас сложная ситуация, то вариант Израиля нам ближе", — добавил Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Вероятные сроки завершения войны

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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