РФ не хватает пушечного мяса: "добровольцев" из глуши заманивают длинным рублем

В РФ для участия в войне в Украине от руководителей военкоматов требуют еженедельно по 200 добровольцев от каждого федерального округа.
В РФ для участия в войне в Украине от руководителей военкоматов требуют еженедельно по 200 добровольцев от каждого федерального округа.
Исключение только для Москвы, говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
Сообщается, что новобранцы должны пополнить потери личного состава подразделений, которые принимали участие в боевых действиях в Украине. Преимущество при отборе новобранцев отдается людям с опытом армейской службы.
Российское военное командование также планирует сформировать несколько новых подразделений.
Во время разъяснительной работы с потенциальными военнослужащими используются традиционные нарративы про "коллективный Запад" и "несуществующую Украину". Новобранцам обещают повышенный оклад и льготы.
Требования набора:
- Дальневосточный федеральный округ — 200 добровольцев еженедельно
- Сибирский федеральный округ — 200 добровольцев еженедельно
- По Москве набор не проводится вообще.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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