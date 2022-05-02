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РФ не хватает пушечного мяса: "добровольцев" из глуши заманивают длинным рублем

2 мая 2022, 16:58

В РФ для участия в войне в Украине от руководителей военкоматов требуют еженедельно по 200 добровольцев от каждого федерального округа.

Российские военные в Мариуполе 24.02.2022
В РФ вербут добровольцев на войну / Reuters

В РФ для участия в войне в Украине от руководителей военкоматов требуют еженедельно по 200 добровольцев от каждого федерального округа.

Исключение только для Москвы, говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что новобранцы должны пополнить потери личного состава подразделений, которые принимали участие в боевых действиях в Украине. Преимущество при отборе новобранцев отдается людям с опытом армейской службы.

Российское военное командование также планирует сформировать несколько новых подразделений.

Во время разъяснительной работы с потенциальными военнослужащими используются традиционные нарративы про "коллективный Запад" и "несуществующую Украину". Новобранцам обещают повышенный оклад и льготы.

Требования набора:

  • Дальневосточный федеральный округ — 200 добровольцев еженедельно
  • Сибирский федеральный округ — 200 добровольцев еженедельно
  • По Москве набор не проводится вообще.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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