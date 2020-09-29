Родился в рубашке: курсант, выживший в катастрофе Ан-26, впервые вышел на прогулку

Подробности о состоянии курсанта Золочевского

Курсант Вячеслав Золочевский впервые вышел на прогулку после авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом.

Как передает ТСН во вторник, 29 сентября, 20-летнему парню разрешили выйти из больничной палаты на улицу на четвертый день после трагедии.

Золочевский – единственный из 26 человек, кто выжил после падения самолета ВСУ. После катастрофы он бросился спасать своего товарища, однако тот вскоре скончался из-за полученных ожогов.

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У курсанта помимо ожогов есть сотрясение мозга и ушиби, однако врачи ранее заявили об улучшении его состояния здоровья. Ожидается, что в ближайшее время парень сможет продолжить реабилитацию вне медицинского учреждения.

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