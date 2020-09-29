Родился в рубашке: курсант, выживший в катастрофе Ан-26, впервые вышел на прогулку

После катастрофы он бросился спасать своего товарища, однако тот вскоре скончался из-за полученных ожогов.
Курсант Вячеслав Золочевский впервые вышел на прогулку после авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом.
Как передает ТСН во вторник, 29 сентября, 20-летнему парню разрешили выйти из больничной палаты на улицу на четвертый день после трагедии.
Золочевский – единственный из 26 человек, кто выжил после падения самолета ВСУ. После катастрофы он бросился спасать своего товарища, однако тот вскоре скончался из-за полученных ожогов.
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У курсанта помимо ожогов есть сотрясение мозга и ушиби, однако врачи ранее заявили об улучшении его состояния здоровья. Ожидается, что в ближайшее время парень сможет продолжить реабилитацию вне медицинского учреждения.
Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем говорилось ранее:
- 26 сентября в Государственном бюро расследований Украины заявили, что рассматривают четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
- 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли.
Автор: Екатерина Трохимчук