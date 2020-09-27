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Роковой левый двигатель Ан-26 переработал 589 летных часов сверх нормы - журналист

27 сентября 2020, 07:54

Бутусов уточнил, что в июне 2020 года ресурс левого двигателя Ан-26 был продлен специалистами завода "Мотор Січ" на год, еще на 2550 летных часов.

Авиакатастрофа под Харьковом
Журналист заявил, что левый двигатель АН-26 был крайне изношен / УНИАН

Авиакатастрофа под Чугуевом Харьковской области унесла жизни 26 курсантов и офицеров. Пилот разбившегося Ан-26 перед крушением сообщал об отказе левого двигателя, при этом Министерство обороны и завод "Мотор Січ" три месяца назад подписали бумаги об очередном продлении ресурса этого агрегата.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По его словам, "роковой левый двигатель переработал 589 летных часов сверх нормы".

"Двигатель АИ-24ВТ №Н474ВТ128 был изготовлен 30 декабря 1977 года. Капитальный ремонт двигатель проходил в 1990 году, и срок службы двигателя после этого капремонта был установлен в 13 лет и 1750 летных часов. Таким образом, в 2003 году двигатель подлежал ремонту или замене согласно регламенту. Однако на июнь 2020-го двигатель наработал после капремонта 2339 летных часов – на 589 часов больше, чем допустимый после капремонта максимум! Проще говоря, двигатель был крайне изношен, а его эксплуатация была рискованным делом", – выяснил журналист у источников на госпредприятии "Антонов".

Бутусов уточнил, что в июне 2020 года ресурс левого двигателя Ан-26 был продлен специалистами завода "Мотор Січ" на год, еще на 2550 летных часов. Он также отметил, что контракты на продление ресурса военной авиатехники вместо отправки устаревших узлов на замену или капремонт – обычная практика в Министерстве обороны.

"Техника-то надежная, ну что с ней станется, ну ведь летает пока, да? Главное, что находятся такие директора и инженеры на авиазаводах "Антонова" и "Мотор Січ", которые своими подписями и бумажками прикрывают военное начальство на случай катастрофы. Да только ничто не вечно, и металл устает, и именно поэтому созданы нормы и правила эксплуатации двигателей, проводятся капитальные ремонты, чтобы исключить случайности и обеспечить безопасность. Продление ресурса двигателей "на авось" в июне 2020-го стало для самолета роковым. Преступная традиция делать ремонт на бумаге привела к трагедии", – пришел к выводу Бутусов.

Резюмируя, Бутусов подчеркнул, что и состояние правого двигателя вызывало вопросы: он отработал на 662 часа больше предельного срока эксплуатации после капремонта, но его ресурс также регулярно продлевали.

Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее:

  • 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. Он поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
  • 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
  • Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
  • Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 25 погибли. Два харьковских курсанта сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба были доставлены в больницу. Чуть позже в больнице один из курсантов умер.

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