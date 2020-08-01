Снайпер ни при чем: СМИ раскрыли неожиданные детали ликвидации Скрипника

В Полтавской области ликвидировали Романа Скрипника / pl.npu.gov.ua

Стали известны подробности ликвидации беглеца Романа Скрипника возле поселка Опошня Полтавской области.

Как пишет Obozrevatel со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в момент ликвидации он подорвался на собственной гранате.

Как рассказал источник издания, Скрипник угрожал гранатой полицейским, а на предложение сдаться ответил отказом.

"Было принято решение о ликвидации. После выстрела Скрипник подорвался на гранате, поскольку держал ее без чеки. Его разорвало в клочья", – рассказал собеседник.

/ pl.npu.gov.ua

Отметим, что Управление коммуникации Нацполиции опубликовало фото и видео с места ликвидации Романа Скрипника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что спустя 8 дней поисков правоохранители нашли и ликвидировали Скрипника, который 23 июля захватил в заложники полицейского.

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В Нацполиции заявили о том, что Скрипника застрелил снайпер, когда его действия начали угрожать жизни полицейских.