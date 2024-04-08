Россия выпустила по Украине ракеты: в одном из городов прогремели взрывы

Предварительно - шесть пострадавших в результате террористической атаки России по Запорожью.

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Россия атаковала Украину / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм Куртева, иллюстративное фото КМВА

В понедельник, 8 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Украине. Под обстрелом оказалась городская инфраструктура Запорожья, есть раненые.

Фото последствий атаки оккупантов опубликовал в своем Telegram секретарь Запорожского горсовета Сергей Куртев. Как отметил представитель мэрии, повреждены 7 многоквартирных домов и одно медучреждение. Также есть один поврежденный объект инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадали 6 человек.

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"Коммунальщики приступили к ликвидации последствий атаки. Также на месте развернута палатка городского совета", - написал Куртев.

Воздушная тревога в Украине 8 апреля - все подробности

В 12:18 Воздушные силы предупреждали о рисках применения Россией баллистического вооружения.

В 13:26 была объявлена повторная тревога - по всей Украине - из-за взлета вражеского МиГ-31К с аэродрома Савалейка Нижегородской области.

Сохраняется риск применения оккупантами тактических авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.

Что известно о МиГ-31 МиГ-31 - советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является МиГ-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

Удар по Украине – где гремели взрывы

Российские оккупанты сосредоточенно бьют по гражданской и критической инфраструктуре Украины. В Воздушных силах отмечали, что в запасе страны-агрессора еще "много ракет", чтобы терроризировать Украину массированными ударами.

В частности, накануне, 7 апреля, серия взрывов прогремела в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях – работала ПВО.

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