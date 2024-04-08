УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия выпустила по Украине ракеты: в одном из городов прогремели взрывы

Яна Ставская
8 апреля 2024, 15:42
Предварительно - шесть пострадавших в результате террористической атаки России по Запорожью.
Россия выпустила по Украине ракеты: в одном из городов прогремели взрывы
Россия атаковала Украину / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм Куртева, иллюстративное фото КМВА

В понедельник, 8 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Украине. Под обстрелом оказалась городская инфраструктура Запорожья, есть раненые.

Фото последствий атаки оккупантов опубликовал в своем Telegram секретарь Запорожского горсовета Сергей Куртев. Как отметил представитель мэрии, повреждены 7 многоквартирных домов и одно медучреждение. Также есть один поврежденный объект инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадали 6 человек.

видео дня

"Коммунальщики приступили к ликвидации последствий атаки. Также на месте развернута палатка городского совета", - написал Куртев.

  • Ракетный удар по Запорожью 8 апреля 2024
    Ракетный удар по Запорожью 8 апреля 2024 Фото: @kurtievofficial
  • Ракетный удар по Запорожью 8 апреля 2024
    Ракетный удар по Запорожью 8 апреля 2024 Фото: @kurtievofficial
  • Ракетный удар по Запорожью 8 апреля 2024
    Ракетный удар по Запорожью 8 апреля 2024 Фото: @kurtievofficial
  • Ракетный удар по Запорожью 8 апреля 2024
    Ракетный удар по Запорожью 8 апреля 2024 Фото: @kurtievofficial
  • Ракетный удар по Запорожью 8 апреля 2024
    Ракетный удар по Запорожью 8 апреля 2024 Фото: @kurtievofficial

Воздушная тревога в Украине 8 апреля - все подробности

В 12:18 Воздушные силы предупреждали о рисках применения Россией баллистического вооружения.

В 13:26 была объявлена повторная тревога - по всей Украине - из-за взлета вражеского МиГ-31К с аэродрома Савалейка Нижегородской области.

Сохраняется риск применения оккупантами тактических авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.

Что известно о МиГ-31

МиГ-31 - советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.

МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является МиГ-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

Удар по Украине – где гремели взрывы

Российские оккупанты сосредоточенно бьют по гражданской и критической инфраструктуре Украины. В Воздушных силах отмечали, что в запасе страны-агрессора еще "много ракет", чтобы терроризировать Украину массированными ударами.

В частности, накануне, 7 апреля, серия взрывов прогремела в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях – работала ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости Запорожья война России и Украины
Реклама

Главное за день

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

16:40 Мир
РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

16:19 Украина
Дополнительное ПВО и защита Харькова: Зеленский провел важное заседание Ставки

Дополнительное ПВО и защита Харькова: Зеленский провел важное заседание Ставки

15:57 Украина
Все главные новости

Популярное

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж 5842

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж

«Преступницу ждет тюрьма»: Лолита замешана в мошеннической афере 1628

"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

РФ собирает ударный кулак : превращает город-миллионник в серую зону – СМИ 1470

РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону" – СМИ

Добивали в упор: оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ 1380

Добивали в упор: оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ

Последние новости

16:48

Как сохранить хлеб от плесени с помощью одного овоща: хозяйка поделилась секретом

16:40

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

16:19

РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

16:07

Возле Запорожской АЭС взорвался беспилотник: в ГУР рассказали об угрозах

15:57

Дополнительное ПВО и защита Харькова: Зеленский провел важное заседание Ставки

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:54

Почему люди в Финляндии едят неочищенный картофельВидео

15:49

Сборную покинул, пошел воевать: на Херсонщине погиб известный спортсмен из Одессы

15:49

Одуванчики исчезнут на глазах: эксперты раскрыли "эффективный" способ их уничтожения

15:48

Опасно: почему нельзя использовать фонарик на телефоне

Реклама
15:42

Россия выпустила по Украине ракеты: в одном из городов прогремели взрывыФото

15:13

"Отсидеться не удастся": генерал ВСУ дал тревожный прогноз насчет войны с РФ

15:12

Под Калининградом запылал русский ракетный корабль "Серпухов" - СМИ

15:09

Какую скрытую функцию имеет микроволновка: об этом мало кто догадывается

14:58

"Они голодали": Могилевская раскрыла подробности жизни ее дочерей до усыновления

14:45

Как быстро помыть жалюзи: советы, которые помогут облегчить жизнь хозяйкам

14:44

Бананы не будут чернеть дольше: женщина поделилась секретом, как сохранить их свежимиВидео

14:39

Как убрать грибок на швах в ванной: народные средства, которые работают лучше магазинных

14:32

Неожиданное воссоединение: Цимбалару показала, как проводит время с бывшим мужем

14:24

Россияне прорвались еще на 3 километра от Авдеевки: в Bild раскрыли ситуацию на фронте

14:00

3 самых простых варианта, чем отмыть микроволновую печь внутри: техника будет сиять

Реклама
13:22

В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ: к чему готовиться украинцам

13:16

Как быстро и правильно разморозить рыбу: вкус и качество сохранится

13:00

Тяжелобольного Алена Делона поместили под усиленную опеку

12:54

"Будет, с кем похмелиться": Волочкова отдохнула в компании Таисии Повалий

12:51

Опозорила на всю РФ: путинистка Валерия унизила мужа Иосифа Пригожина

12:42

Когда в Украине ударит +25 градусов: синоптик назвала дату

12:36

Прогноз Таро на солнечное затмение 8 апреля 2024: Рыбам - риск, Овнам - изобилиеВидео

12:30

Сильный напор россиян в мае-июне: Гетьман раскрыл, что поможет удержать фронт

12:12

Три прически, которые сделают тонкие волосы объемнее: стилист поделилась техникойВидео

12:05

Почему ставят соль под кровать: ответ для многих станет открытием

11:59

Неизлечимо больная: молодая жена престарелого Петросяна сделала признание

11:54

Налог на недвижимость-2024: сколько придется платить за каждый квадрат жилья

11:41

Риск Третьей мировой войны в мире растет: Курт Волкер назвал важные условия

11:09

Розы "впечатлят цветением": мужчина назвал кухонные отходы, которые подпитают куст

11:06

Солнечное затмение 8 апреля 2024: Близнецам - покровитель, Львам - второй брак, Девам - деньгиВидео

10:59

Новый скандал: Потап в Германии пел на русском в пророссийском клубе

10:54

Польза и вред редиски: почему и кому нужно есть корнеплод

10:49

"Сложно идентифицировать людей": в ВСУ прокомментировали расстрел украинских пленных

10:42

Китайский гороскоп на завтра 9 апреля: Быкам - предательство, Собакам - судьбоносная встреча

10:14

Пытки, пьянство, вымогательство: в ISW рассказали о проблемах в рядах армии РФ

Реклама
10:06

Зачем в СССР на самом деле массово сажали тополя: ответ знают единицы

09:59

Никогда не подведет: 4 самые верные породы собак

09:55

Церковный праздник 9 апреля: что запрещено делать на святого мученика Евпсихия

09:53

"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

09:41

Культ многодетности в России: дело Геббельса живетмнение

09:22

Грозит ли Украине блэкаут: Галущенко сказал, достигнет ли РФ целиВидео

09:18

В Сети "засветили" русского офицера, приказавшего стрелять в украинских пленных в Крынках

08:52

Как не остаться без денег: о чем украинцы обязаны сообщать в Пенсионный фонд

08:46

ВСУ теряют плацдарм под Авдеевкой, захвачена восточная часть Бердичей - аналитики

08:40

Гороскоп на завтра 9 апреля: Близнецам - стрессовый день, Рыбам - судьбоносная встреча

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять