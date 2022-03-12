Россия превращает Мариуполь в Алеппо - Арестович

Мариуполь / соцсети

Российские оккупанты не прекращают тяжелой бомбардировки Мариуполя.

Город находится под шквальным огнем врага и подвергается большим разрушениям.

Внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович считает, что оккупанты переносят опыт Сирии на Украину.

Российские оккупанты уже потеряли какой-либо смысл и просто уничтожают мирное население. Сейчас враг продолжает наступление на Мариуполь, которому нанес непоправимый вред и убил тысяч гражданских людей.

"Главная болезненная точка – Мариуполь. Мариуполь сносят с лица земли. Они делают из Мариуполя Алеппо. Это показательный город, на который они собираются указывать и говорить: "Вы же не хотите, как в Мариуполе?", – сказал Арестович.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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