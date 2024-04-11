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Россия превратила в свой "могильник" половину украинского села: снимки

Яна Ставская
11 апреля 2024, 01:20
Аналитики проанализировали потери врага возле Тоненького за 6 апреля.
Россия превратила в свой 'могильник' половину украинского села: снимки
Продолжаются жестокие бои с оккупантами на Востоке / Фото: DeepState

Российские оккупанты превратили в кладбище собственной подбитой техники окрестности Тоненького. Эксперты DeepState насчитали более 70 потерянных единиц техники врага на снимках.

Всего на снимках от 6 апреля зафиксировано 82 единицы военной техники, только 5 единиц принадлежат украинским защитникам, остальные 77 - россиянам.

Сообщается, что последние недели враг проводит "банзай-атаки" колоннами.

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Кроме того, в полях и посадках еще есть около двух десятков единиц военной техники. Также есть свежая подбитая техника врага и после 6 апреля.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине?

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

Новости с фронта - последние данные

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что недавно российские оккупанты смогли продвинуться южнее города Кременная. Согласно видеозаписи с геолокацией за 8 апреля, враг смог достичь локальных успехов в районе меловых карьеров к югу от Белогоровки, что находится к югу от Кременной.

Кроме того, российские оккупанты фактически начали контролировать посадки между селами Уманское и Тоненькое в Донецкой области. В DeepState отметили, что атаки врага отбили военные 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые входят в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Накануне стало известно, что враг захватил Первомайское. Бой за этот населенный пункт между Украиной и Россией длился с августа 2022 года и стоил обеим армиям большой цены

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