Как остановить российскую агрессию: бывший советник Путина дал важный совет Украине

Андрей Илларионов / УНІАН

Остановить российскую агрессию Украине не поможет никто, если она не будет сопротивляться сама. Такое мнение высказал бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

По его словам, "в этом циничном мире не помогают тому, кто не сопротивляется сам". В том числе это касается и помощи США Украине.

"Это не гарантия, что будут помогать, это шанс. Если жертва не сопротивляется, то помогать не будет никто. Более того, многие будут отговаривать, мол, не надо сопротивляться, потому что отсутствие сопротивления избавляет другие страны от прямой или косвенной помощи. Поэтому многие заинтересованы в том, чтобы Украина не сопротивлялась. Но не сама Украина", - сказал Илларионов в интервью сайту Сегодня.

Эксперт напомнил, как в 1939 году, когда СССР напал на Финляндию, финнов не поддержал никто, они сопротивлялись в одиночку.

"И если мы сравним соотношение военных, экономических, демографических потенциалов Финляндии и СССР в 1939 году с сегодняшним соотношением потенциалов Украины и России, то сравнение будет в пользу Украины. Возможностей для сопротивления у Украины сегодня намного больше. У Украины есть реальные союзники. Положение Украины сегодня несравнимо лучше, чем у Финляндии в 1939 году. Остается дело за малым, но самым важным – за желанием и готовностью к сопротивлению агрессии", - отметил он.

Илларионов также считает, что если Украина будет заниматься укреплением своей государственности, экономики, обороны, системы безопасности, тогда у нее будут эффективные инструменты, чтобы остановить эту агрессию.

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Как сообщал Главред, ранее бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов высказал свое мнение, как Украине нужно восстанавливать свой суверенитет перед лицом российской агрессии.