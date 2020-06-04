УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Как остановить российскую агрессию: бывший советник Путина дал важный совет Украине

4 июня 2020, 04:31

Многие заинтересованы в том, чтобы Украина не сопротивлялась Кремлю.

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов / УНІАН

Остановить российскую агрессию Украине не поможет никто, если она не будет сопротивляться сама. Такое мнение высказал бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

По его словам, "в этом циничном мире не помогают тому, кто не сопротивляется сам". В том числе это касается и помощи США Украине.

"Это не гарантия, что будут помогать, это шанс. Если жертва не сопротивляется, то помогать не будет никто. Более того, многие будут отговаривать, мол, не надо сопротивляться, потому что отсутствие сопротивления избавляет другие страны от прямой или косвенной помощи. Поэтому многие заинтересованы в том, чтобы Украина не сопротивлялась. Но не сама Украина", - сказал Илларионов в интервью сайту Сегодня.

Эксперт напомнил, как в 1939 году, когда СССР напал на Финляндию, финнов не поддержал никто, они сопротивлялись в одиночку.

"И если мы сравним соотношение военных, экономических, демографических потенциалов Финляндии и СССР в 1939 году с сегодняшним соотношением потенциалов Украины и России, то сравнение будет в пользу Украины. Возможностей для сопротивления у Украины сегодня намного больше. У Украины есть реальные союзники. Положение Украины сегодня несравнимо лучше, чем у Финляндии в 1939 году. Остается дело за малым, но самым важным – за желанием и готовностью к сопротивлению агрессии", - отметил он.

Илларионов также считает, что если Украина будет заниматься укреплением своей государственности, экономики, обороны, системы безопасности, тогда у нее будут эффективные инструменты, чтобы остановить эту агрессию.

Читайте такжеСША показали Путину что будет, если он попытается обидеть Украину

Как сообщал Главред, ранее бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов высказал свое мнение, как Украине нужно восстанавливать свой суверенитет перед лицом российской агрессии.

Сейчас вы просматриваете новость «Как остановить российскую агрессию: бывший советник Путина дал важный совет Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:29
Астролог сказал, у кого любовные дела будут складываться блестяще
04:53
С Днем ангела, София – поздравления словами и картинки
04:31
Как остановить российскую агрессию: бывший советник Путина дал важный совет Украине
04:01
Ксения Мишина - главная Холостячка о красоте, спорте и женственности
03:12
Коронакризис: эксперт рассказал, можно ли заставить РФ пойти на уступки по Донбассу
02:30
Трамп рассказал, какую сделку он хочет заключить с Путиным
02:27
Медики придумали, как избегать диабета через питание
01:38
Любовный гороскоп на июнь 2020: кто встретит свою судьбу
01:15
На Прикарпатье впервые за десятилетие зацвела смерека: впечатляющие фото Фото
00:50
"Эпидемиологи потеряют сознание": в Сети показали фото из переполненных электричек
00:19
День василиска: какой сегодня праздник 4 июня и что нельзя делать
03 июня, среда
23:56
В США объявили подозрение полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда Видео
23:30
Названы фигуранты нападения на рынке Седьмой километр в Одессе Видео
23:01
Пропаганда РФ запустила фейк об украинском военном, "выехавшем в толпу" на протестах в США Видео
22:58
Разборки в Броварах: суд арестовал "авторитета" и титушек
22:31
Коронавирус в Украине 3 июня: больных стало почти на полтысячи больше
22:00
От ворот поворот: в Слуге народа раскритиковали условия МВФ
21:56
Зеленский в Хмельницком нарушил карантин Видео
21:40
Строгое наказание: в Китае начальство заставило работников фирмы есть червей - видео 16+ Видео
21:30
Готовы пойти на многое: в МИД озвучили компромиссы по Донбассу и Крыму
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять