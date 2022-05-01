С ружьем против танков: на Черниговщине партизан устроил ад рашистам и погиб в неравном бою

Леонид Грищенко погиб от рук оккупантов РФ / cntime.cn.ua

Житель Черниговской области Леонид Грищенко был убит российскими захватчиками при временной оккупации территории региона.

Погибшего жителя Ягодного похоронили недавно рядом с отцом и братом в родном селе, пишет Время Черниговское.

Отмечается, что бывший оперуполномоченный не смог эвакуироваться из-за того, что ухаживал за больной матерью.

Он говорил родным: "Если орки придут в село, то одного да убью". По воспоминанию близких, он понимал, что если зайдут враги, то не будет сидеть на месте, не будет прятаться в погребе.

"Односельчане точно не знают, как погиб он, потому что напуганные люди прятались от обстрелов кто где мог. Но, по их словам, тесть, понимая, что силы неравные, пошел в бой с оккупантами с обычным охотничьим ружьем. Одного из них он убил, другого ранил. Орки решили отомстить и в сторону тестя стали стрелять из разных видов оружия. Он, к сожалению, не успел убежать", - рассказали родные погибшего.

Вскоре прошитое пулями тело мужчины нашли на одной из улиц Ягодного. Тело еще долго там лежало. Рашисты не разрешали людям похоронить героя. Впоследствии в дом, где он жил, попал снаряд — и хата сгорела дотла.

"Пепелище осталось от дома, в который мы приезжали с женой. Здесь тесть жил последние 2−3 года. Потому что у него была больная мать. У нее болели ноги, не могла ходить", — добавляет зять Леонида Грищенко Павел.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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