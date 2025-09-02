С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

Главное:
- В Киеве раздались взрывы
- Враг атакует город ударными дронами
- Беспилотники РФ двигаются в направлении не только столицы, но и Киевской области
Утром 2 сентября около 09:30 в Киеве местные жители слышали звуки взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщил о том, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА.
Кличко призвал жителей столицы находиться в укрытиях, а затем добавил, что дроны уже пролетают над центром столицы.
Воздушные Силы предупредили об опасности
В Воздушных Силах ВС Украины обнародовали информацию о движении ударных дронов РФ. Страна-агрессорка Россия запустила их курсом как и на Киев, так и города поблизости – Вышгород, Дымер, Гостомель, Бучу, Васильков и Борову.
В ОП подтвердили атаку на Киев
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram сообщил, что россияне атакуют Украину Шахедами и подтвердил информацию мэра города о работе ПВО.
"Никаких военных целей Россия не преследует сейчас, атакует город в рабочее время, когда на улицах много людей. Берегите себя", - добавил он.
Киевляне страдают из-за атаки беспилотников
Жители Киева сообщают, что из-за вражеских дронов в небе в городе образовались пробки, а в местных пабликах публикуют фото детей, которые в свой первый полноценный школьный день оказались не за партами в классах, а на раскладных стульчиках в метро.
Эксперт объяснил тактику воздушных атак РФ
Накануне военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев заявил, что Россия продолжает применять тактику ракетно-дроновых атак для того, чтобы страдало в первую очередь гражданское население и энергетическая инфраструктура Украины.
Россия хочет с приходом осени разрушить энергетику страны, чтобы украинцы остались в холодное время без отопления и света в квартирах.
Атаки России на Киев - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 28 августа российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Под вражеской атакой оказалась в том числе и столица.
Впоследствии выяснилось, что Россия жестоко ударила ракетами и дронами по жилым домам в Киеве. Это была подлая одна из самых больших атак на столицу за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Последствия атаки были зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
