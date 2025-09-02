С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

Мэр столицы сообщил об опасности ударных беспилотников.

https://glavred.info/ukraine/s-samogo-utra-drony-nad-gorodom-rossiya-atakuet-centr-kieva-shahedami-10694618.html Ссылка скопирована

Что известно об атаке дронов на столицу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, МВД Украины

Главное:

В Киеве раздались взрывы

Враг атакует город ударными дронами

Беспилотники РФ двигаются в направлении не только столицы, но и Киевской области

Утром 2 сентября около 09:30 в Киеве местные жители слышали звуки взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщил о том, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

Кличко призвал жителей столицы находиться в укрытиях, а затем добавил, что дроны уже пролетают над центром столицы.

видео дня

Воздушные Силы предупредили об опасности

В Воздушных Силах ВС Украины обнародовали информацию о движении ударных дронов РФ. Страна-агрессорка Россия запустила их курсом как и на Киев, так и города поблизости – Вышгород, Дымер, Гостомель, Бучу, Васильков и Борову.

В ОП подтвердили атаку на Киев

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram сообщил, что россияне атакуют Украину Шахедами и подтвердил информацию мэра города о работе ПВО.

"Никаких военных целей Россия не преследует сейчас, атакует город в рабочее время, когда на улицах много людей. Берегите себя", - добавил он.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Киевляне страдают из-за атаки беспилотников

Жители Киева сообщают, что из-за вражеских дронов в небе в городе образовались пробки, а в местных пабликах публикуют фото детей, которые в свой первый полноценный школьный день оказались не за партами в классах, а на раскладных стульчиках в метро.

Дети в метро Киева во время атаки / фото: соцсети

Эксперт объяснил тактику воздушных атак РФ

Накануне военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев заявил, что Россия продолжает применять тактику ракетно-дроновых атак для того, чтобы страдало в первую очередь гражданское население и энергетическая инфраструктура Украины.

Россия хочет с приходом осени разрушить энергетику страны, чтобы украинцы остались в холодное время без отопления и света в квартирах.

Атаки России на Киев - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 28 августа российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Под вражеской атакой оказалась в том числе и столица.

Впоследствии выяснилось, что Россия жестоко ударила ракетами и дронами по жилым домам в Киеве. Это была подлая одна из самых больших атак на столицу за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Последствия атаки были зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Больше новостей:

О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред