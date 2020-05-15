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Эрмитаж, МГУ и музей Пушкина попали под новые санкции Украины

15 мая 2020, 22:00

Решение принято в соответствии с указом, подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Санкции против России
Украина ударила новыми санкциями по РФ / gettyimages

Украина ввела санкции в отношении ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.

Такое решение принято в соответствии с подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским указом о введении в действие решения СНБО.

В частности, санкции вводятся в отношении Русского географического общества, Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени  Пушкина, Института археологии Российской академии наук, Московского государственного университета имени Ломоносова.

Кроме того, под ограничительные меры Украины, среди прочих, также попали: Тульский государственный педагогический университет имени Толстого, Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Институт востоковедения Российской академии наук, Историко-археологический музей-заповедник Неаполь Скифский (Симферополь), Черноморский центр подводных исследований (Симферополь).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский из санкционного списка исключил внучку Муссолини Алессандру Муссолини, российского бизнесмена Алексея Федорычева и ряд IT-компаний.

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