"Серьезный замес": россияне ломятся в стратегически важный город На Донетчине

Российские оккупанты концентрируются на Донецком направлении.За последние сутки тяжелая обстановка с постоянными попытками прорыва в районе Часового Яра.

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Оккупанты массово штурмуют позиции ВСУ возле Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха



Украинский военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов рассказал о тяжелой ситуации на подступах к Часовому Яру и вблизи соседних городов. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам военнослужащего, последние 24 часа оказались тяжелыми для наших защитников. Российские оккупанты не жалеют боеприпасов и личного состава для постоянных атак.

"Обстрелы со всего и постоянные штурмы. И у нас в самом Часовом Яру, и у соседей на Клещеевке, Андреевке и в районе Калиновки серьезный замес", - говорится в сообщении Сазонова. видео дня

Как говорит политолог, обстрелы и штурмы это непрерывный цикл врага и наши силы также работают по такому принципу - проводят контр-батарейную борьбу и бьют по технике противника.

Сазонов также рассказал о ситуации в рядах ВСУ на одном из самых адских направлений. Несмотря на высокую интенсивность боев, украинским военным удается сразу проводить эвакуацию раненых, нет никаких пауз в логистике. В подразделении военнослужащего также нет потерь.

Относительно контроля над Часовым Яром - он сохраняется за Украиной. Несмотря на реально сложную ситуацию и постоянные штурмы, прорывов врага не зафиксировано, а город находится "в руках" ВСУ.

Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Битва ВСУ против российской оккупационной армии в Донецкой области

Ранее стало известно, что враг будет расширять географию приграничных областей для боевого контакта. Оккупанты попытаются нанести в Донецкой области, чтобы как можно ближе подобраться к административной границе.

Накануне сообщили, что российские силы не смогли достичь значительных успехов в секторе Авдеевка-Покровск. Зато ВСУ отбили российские атаки на село Невельское.

Напомним, ВСУ нанесли удар в оккупированном Соледаре Донецкой области, где были уничтожены и ранены российские оккупанты, а также ликвидирована военная техника ВС РФ.



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