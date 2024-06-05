"Серьезный замес": россияне ломятся в стратегически важный город На Донетчине

Украинский военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов рассказал о тяжелой ситуации на подступах к Часовому Яру и вблизи соседних городов. Об этом он написал в своем Telegram.
По словам военнослужащего, последние 24 часа оказались тяжелыми для наших защитников. Российские оккупанты не жалеют боеприпасов и личного состава для постоянных атак.
"Обстрелы со всего и постоянные штурмы. И у нас в самом Часовом Яру, и у соседей на Клещеевке, Андреевке и в районе Калиновки серьезный замес", - говорится в сообщении Сазонова.видео дня
Как говорит политолог, обстрелы и штурмы это непрерывный цикл врага и наши силы также работают по такому принципу - проводят контр-батарейную борьбу и бьют по технике противника.
Сазонов также рассказал о ситуации в рядах ВСУ на одном из самых адских направлений. Несмотря на высокую интенсивность боев, украинским военным удается сразу проводить эвакуацию раненых, нет никаких пауз в логистике. В подразделении военнослужащего также нет потерь.
Относительно контроля над Часовым Яром - он сохраняется за Украиной. Несмотря на реально сложную ситуацию и постоянные штурмы, прорывов врага не зафиксировано, а город находится "в руках" ВСУ.
Кто такой Кирилл Сазонов?
Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.
Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.
Битва ВСУ против российской оккупационной армии в Донецкой области
Ранее стало известно, что враг будет расширять географию приграничных областей для боевого контакта. Оккупанты попытаются нанести в Донецкой области, чтобы как можно ближе подобраться к административной границе.
Накануне сообщили, что российские силы не смогли достичь значительных успехов в секторе Авдеевка-Покровск. Зато ВСУ отбили российские атаки на село Невельское.
Напомним, ВСУ нанесли удар в оккупированном Соледаре Донецкой области, где были уничтожены и ранены российские оккупанты, а также ликвидирована военная техника ВС РФ.
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