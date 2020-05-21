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На Донбассе погиб командир батальона Луганск-1: детали трагедии

21 мая 2020, 08:56

Оккупанты подорвали мину на пути боевой патрульной группы.

Сергей Губанов погиб в Луганской области / @UA.National.Police

В среду вечером, 20 мая, в районе поселка Трехизбенка в Луганской области во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил погиб командир батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 Сергей Губанов.

Еще трое бойцов батальона получили осколочные ранения, им оказывают помощь врачи военного госпиталя, сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

"Личный состав полиции Луганщины выражает искренние соболезнования семье Сергея Губанова, его родным и близким. Светлая память о легендарном комбате навсегда останется в наших сердцах", - сказано в сообщении.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Губанов (позывной Седой) подорвался на неизвестном взрывном устройстве в окрестностях фронтового села Трехизбенка во время патрулирования.

"Оккупанты подорвали мину на пути боевой патрульной группы", - написал он в Facebook.

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Как уточнил глава Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко, Губанов скончался в больнице во время оказания медицинской помощи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в зоне проведения операции Объединенных сил во время плановых заниятий погиб майор ВСУ Андрей Суприган, а также сержарт ВСУ Дмитрий Кузьменко.

ООС Донбасс новости Украины Луганская область
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